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CHP’li Çalkaya: "Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Ben milli iradenin tecelli edeceğine her zaman inanan bir insanım.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Ben milli iradenin tecelli edeceğine her zaman inanan bir insanım. Balçova halkının oylarıyla seçtiği veya seçilmiş herhangi bir insanın hakaret nedeniyle seçilme hakkının elinden alınmasının milli iradeye uygun olmadığına inanıyorum. Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeninden aday gösterilen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, önemli bir açıklama yaptı. Çalkaya, Başkent’teki tren garı önünde, 10 Ekim 2015’te düzenlenen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen programa katıldığını ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla hakkında dava açıldığını, dava sonucunda para cezasını ödediğini söyledi.

"Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil"
Başkan Çalkaya, adaylık başvurusunun ardından Balçova İlçe Seçim Kurulu’nun para cezası nedeniyle hukuki durumun tespiti yönünde karar aldığını anlatarak, "10 Ekim Gar Katliamı nedeniyle 2015 yılında KESK tarafından Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenmişti. O zamanki il başkanımız, milletvekillerimiz diğer belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte katıldık. Orada 10 bin kişinin attığı sloganlar nedeniyle bana Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı dava açıldı. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz hain darbe girişimden sonra ’açtığım tüm davaları geri çektim’ demesine rağmen sadece benim davam ettirildi ve dava sonuçta çıkan para cezasını ödedim. Şimdi de adaylık başvurumu yaptım; ancak ilçe seçim kurulu bir karar alarak bu hukuki durumun tespitini istedi. Ben milli iradenin tecelli edeceğine her zaman inanan bir insanım. Balçova halkının oylarıyla seçtiği veya seçilmiş herhangi bir insanın hakaret nedeniyle seçilme hakkının elinden alınmasının milli iradeye uygun olmadığına inanıyorum. Biz Balçova İlçe Seçim Kurulu’na gerekli itirazı yaparak yasal süreci başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi Hukuk ekibi konuyu takip ediyor. Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

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