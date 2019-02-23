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CHP'li Çalkaya: Adaylığımın düşürülmesi söz konusu değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

  İZMİR'de, CHP Balçova Belediye Başkan adayı gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle düşürüldüğüne yönelik iddialar ortaya atıldı.

CHP'li Çalkaya: Adaylığımın düşürülmesi söz konusu değil

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, CHP Balçova Belediye Başkan adayı gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle düşürüldüğüne yönelik iddialar ortaya atıldı. Yazılı açıklama yapan Çalkaya, "Biz İlçe Seçim Kurulu'na gerekli itirazı yaparak yasal süreci başlattık. CHP Genel Merkezi hukuk ekibi konuyu takip ediyor. Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil" dedi.
Balçova Belediye Başkanı ve başkan adayı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle düşürüldüğüne yönelik iddialar gündeme getirildi. Bu iddialar üzerine yazılı açıklama yapan Çalkaya, "10 Ekim Gar katliamı nedeniyle 2015 yılında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlenmişti. O zamanki il başkanımız, milletvekillerimiz diğer belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte, bu mitinge katıldık. Orada 10 bin kişinin attığı sloganlar nedeniyle bana Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı dava açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimden sonra 'Açtığım tüm davaları geri çektim' demesine rağmen sadece benim davam devam etti. Ve dava sonucunda çıkan para cezasını ödedim" dedi.
'İTİRAZLARIMIZI YAPTIK'
İlçe Seçim Kurulu'nun da bu hukuki süreç ile ilgili kendilerine bilgilendirme yapılmasını istediğini, hazırladıkları dilekçe ile olayı anlatarak, Kurul'a verdiklerini aktaran Çalkaya, "Ben milli iradenin tecelli edeceğine her zaman inanan bir insanım. Balçova halkının oylarıyla seçtiği veya seçilmiş herhangi bir insanın hakaret nedeniyle seçilme hakkının elinden alınmasının milli iradeye uygun olmadığına inanıyorum. Biz İlçe Seçim Kurulu'na gerekli itirazı yaparak yasal süreci başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hukuk ekibi konuyu takip ediyor. Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

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