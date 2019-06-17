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CHP'li Çelebi: Yasayı durdurma niyetinde değiliz

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 'Askerlama Kanunu Teklifi' ile ilgili, "Yasayı durdurma niyetinde değiliz.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 'Askerlama Kanunu Teklifi' ile ilgili, "Yasayı durdurma niyetinde değiliz. Sadece daha güçlü çıkabilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda yoksul ailelerin çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği ortam sağlanmasını istedik" dedi.
CHP'li Mehmet Ali Çelebi, Genel Kurulu'da görüşmeleri sürdürülen 'Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulundu. Çelebi, kanunun yasalaşması halinde kışlalardaki yükümlü er ve erbaş sayısının düşeceğini söylediklerini hatırlatarak, "3 ayda bir celp yerine her ay celp uygulaması geliştirildi. Her ay celbin etkisi ne kadar yansıyacak, bununla ilgili bilgi beklentimiz devam ediyor. Birliklerin nicelik olarak sayısını artıracak" diye konuştu.
CHP'li Çelebi, itiraz ettikleri maddelere ilişkin değişiklikler üzerinde çalışıldığını söyleyerek, "Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın. TOKİ konusunda ise sadece 6 ay vatani görevini yapanlar değil tüm sözleşmeli erinden subayına kadar olanlar bundan faydalansın istiyoruz. Şehit ailelerine hibe ev hakkı yok. Bunun da notunu aldılar" dedi.
Görüşmelere bu hafta devam edileceğini de kaydeden CHP'li Çelebi, "Biz burada uzlaşıyla çıkmasından yanayız. Biz burada herhangi bir şekilde yasayı durdurma niyetinde, eğiliminde değiliz. Aynı zamanda yoksul ailelerin çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlanmasını istedik. CHP olarak sadece daha güçlü çıkabilmesine çalışıyoruz" diye konuştu.

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