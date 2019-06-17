HABER

CHP'li Çelebi: Yasayı durdurma niyetinde değiliz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:03 | Son Güncelleme

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 'Askerlama Kanunu Teklifi' ile ilgili, "Yasayı durdurma niyetinde değiliz.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 'Askerlama Kanunu Teklifi' ile ilgili, "Yasayı durdurma niyetinde değiliz. Sadece daha güçlü çıkabilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda yoksul ailelerin çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği ortam sağlanmasını istedik" dedi.

CHP'li Mehmet Ali Çelebi, Genel Kurulu'da görüşmeleri sürdürülen 'Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulundu. Çelebi, kanunun yasalaşması halinde kışlalardaki yükümlü er ve erbaş sayısının düşeceğini söylediklerini hatırlatarak, "3 ayda bir celp yerine her ay celp uygulaması geliştirildi. Her ay celbin etkisi ne kadar yansıyacak, bununla ilgili bilgi beklentimiz devam ediyor. Birliklerin nicelik olarak sayısını artıracak" diye konuştu.

CHP'li Çelebi, itiraz ettikleri maddelere ilişkin değişiklikler üzerinde çalışıldığını söyleyerek, "Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın. TOKİ konusunda ise sadece 6 ay vatani görevini yapanlar değil tüm sözleşmeli erinden subayına kadar olanlar bundan faydalansın istiyoruz. Şehit ailelerine hibe ev hakkı yok. Bunun da notunu aldılar" dedi.

Görüşmelere bu hafta devam edileceğini de kaydeden CHP'li Çelebi, "Biz burada uzlaşıyla çıkmasından yanayız. Biz burada herhangi bir şekilde yasayı durdurma niyetinde, eğiliminde değiliz. Aynı zamanda yoksul ailelerin çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlanmasını istedik. CHP olarak sadece daha güçlü çıkabilmesine çalışıyoruz" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtıBolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Eskişehir’de yağmur ve dolu etkili olduEskişehir’de yağmur ve dolu etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.