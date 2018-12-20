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CHP'li Çerçioğlu pazar alışverişine çıktı destek istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

CHP'den yeniden aday gösterilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yenipazar ilçesinde pazar ziyareti yapıp, esnafların sorunlarını dinledi ve destek istedi.

Burhan CEYHAN YENİPAZAR (Aydın), (DHA)CHP'den yeniden aday gösterilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yenipazar ilçesinde pazar ziyareti yapıp, esnafların sorunlarını dinledi ve destek istedi. Başkan Çerçioğlu, pazardan alışveriş de yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP'den tekrar aday gösterilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim çalışmalarına pazar ziyaretleri ile başladı. İlçeleri ve mahalleleri dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Çerçioğlu, Yenipazar'ın Yenimahalle Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan kapalı pazar yerini ziyaretinde esnafın sorunlarını dinledi. Tezgahtan çorap, simit, çıra ve milli piyango bileti satın alan Çerçioğlu, tekrar aday olduğunu hatırlatıp, destek istedi. Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Yüsran Erden ve partililer de eşlik etti. 'SEÇİMDEN SEÇİME TURİST ÖMER GİBİ KÖYLERİ, PAZARLARI DA DOLAŞMIYORUZ' Çerçioğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce göreve geldiğimizde Aydın genelinde 60 köyün içme suyu ve yolu yoktu. Bu 5 yıl içinde suyu olmayan köy, yolu olmayan mahalle bırakmadık. Aydın gibi bir yerde düşünün su yok. Bu konuda çok büyük çalışmalar yaptık. Biz vaat etmeyiz, biz yaparız. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın garantisidir. 2002 yılından bugüne kadar 18 yıldır AKP iktidardaydı. Köylerin suyu ve yolu mu vardı, altyapısı mı vardı Hiçbir şey yoktu. Biz 40 yıllık sorunları çözdük, çözmeye de devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var dedi. Çerçioğlu, Aydın'ın ekonomisinin yüzde 50'sinin tarıma dayalı olduğunu girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçinin durumunun kötü olduğunu öne sürerek, sözlerini şöyle südürdü Büyükşehir Belediyesi olarak elbette alt ve üst yapıyı yapıyoruz. Bunlar zaten belediyelerin asli görevidir. Önemli olan sosyal belediyecilik. Her zaman şunu söylüyorum fakir, fukaranın yanındayız. Aydın'da yaşıyorsanız, yatağa aç girmezsiniz, soğuktan üşümezsiniz. Biz onlar gibi 5 yıldızlı otellerde dolaşmıyoruz. Biz her zaman halkın içindeyiz ve her zaman halkın sofrasındayız. Seçimden seçime turist Ömer gibi köyleri, pazarları da dolaşmıyoruz. 17 ilçemizi köylerimizi ve mahallerimizi karış karış dolaşıyoruz. Belediye Başkanlığı, dönemimde 10 yıllık bir süre geçti. Bu sürede hayal olan işleri biz gerçekleştirdik. Köylere gittiğimizde diyorlardı ki, '15 yıldır bu yolların ve altyapının yapılmasını bekliyorduk. İl Özel İdaresi'nin kapısını çalıyorduk ve bir kamyon taş için yalvarıyorduk. Milletvekillerinin peşinden koşuyorduk.' Şimdi, öyle bir şey yok. Bir telefonla taş iner ve döşenir. Aydın halkı artık böyle hizmete alıştı. Biz bundan sonrada diğer belediye başkanları ile birlikte hizmetimize devam edeceğiz.

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