HABER
  4. CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda

CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin, "Taraflar bunun daha fazla tırmanmaması için ellerinden gelen itidalli davranışı göstermek durumundadırlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin, "Taraflar bunun daha fazla tırmanmaması için ellerinden gelen itidalli davranışı göstermek durumundadırlar. CHP olarak sürekli bölgemizdeki bu tür gerginliklerin, diplomasi yoluyla çözümlenmesini savunagelmiş bir partiyiz" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğin daha fazla tırmanmaya doğru evirilmeden en kısa zamanda son bulmasını düşündüklerini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, İran'ın misillemede bulunmasını beklediklerini kaydeden Çeviköz, "Bu misilleme de bu sabaha karşı gerçekleşti. Taraflar bunun daha fazla tırmanmaması için ellerinden gelen itidalli davranışı göstermek durumundadırlar. CHP olarak sürekli bölgemizdeki bu tür gerginliklerin, diplomasi yoluyla ve diplomasiyi öne çıkararak uluslararası hukuka uygun bir şekilde, özellikle Birleşmiş Milletler'in atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini savunagelmiş bir partiyiz ve görüşümüzde hep bu yolla olmuştur" dedi.
'TÜRKİYE ADIMLARINI ÇOK DİKKATLİ ATMALI'
Çeviköz, Libya'da yaşanan gerginliğin Birleşmiş Milletler aracılığıyla yatıştırılması gerektiğini dile getirdiklerini hatırlatarak, "Bugün İran ve ABD arasında gerginlik varken, Türkiye'nin başka bölgelerde yeni gerginliklere yol açabilecek şekilde adımlar atmasının da uygun olmadığını, özellikle Libya'daki durumun Birleşmiş Milletler tarafından atılacak adımlarla öne çıkarılmasının doğru olacağını düşünmüştük. Bu görüşümüzde ısrarlıyız. Türkiye gerek Suriye'de olsun, gerek Libya'da olsun bölgemizde bu tür gerginliklerin böylesine tırmandığı bir dönemde adımlarını çok dikkatli atmalı. Dengeli bir şekilde diplomasiye öncülük veren; bu konudaki yaklaşımlarında hep diplomasi yolu ve uluslararası hukuk çerçevesinde atılmasını önceleyen bir tavır izlemelidir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulaladılarUyuşturucu maddeyi çatı katına zulaladılar
Kar nedeniyle Spil’e 2 gündür ulaşım kapalıKar nedeniyle Spil’e 2 gündür ulaşım kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Tyler May cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

Son dakika: İstanbul'da AVM'de kafenin çatısı çöktü

İstanbul'da AVM'de kafenin çatısı çöktü

Yedigöller Milli Parkı'nı bir de kış ayında görün

Yedigöller Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e 'Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabını hediye etti

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.