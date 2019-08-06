CHP'li Çeviköz: Fırat'ın doğusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Fırat'ın doğusu konusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat'ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçıl yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, Suriye politikası faturasının giderek kabardığını, bu sorunun çözümü için mutlaka bir adım atılması gerektiğini söyledi. Astana ve Soçi zirvelerinde alınan kararların yerine getirilmediğini kaydeden Çeviköz, "İdlib'te herhangi bir çatışmanın Birleşmiş Milletler'e göre 3 milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye'ye akın etmesine yol açacağı ileri sürülmektedir" dedi.

'SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 639 BİN 284 KİŞİYE ULAŞMIŞTIR'

Türkiye'nin, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana tarihinin en kapsamlı göç hareketiyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Çeviköz, "İktidarın belirli dönemlerde uyguladığı açık kapı politikasının ve Türkiye'nin bölgesel konumunun etkisiyle en fazla sayıda Suriyeli sığınmacı barındıran ülke Türkiye'dir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla açıkladığı Türkiye'deki verileriyle kayıt altına alınan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 25 bin 640 kişi artmıştır ve toplam 3 milyon 639 bin 284 kişiye ulaşmıştır. Bu eldeki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısıdır. Bu kişilerin 1 milyon 970 bin 516'sı erkek, 1 milyon 668 bin 768'i ise kadındır. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kendi koruma altında bulundukları illerin dışında başka şehirlere de gelmiş birçok Suriyeli sığınmacı vardır" şeklinde konuştu.