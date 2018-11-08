CHP'li Çeviköz: PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, TBMM'de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nun CHP'li üyeleriyle birlikte basın toplantısı yaptı. Ünal Çeviköz, AB sürecine ilişkin, "Bu iktidar, Türkiye'yi AB sürecinde koparmak için elinden geleni yapmıştır. Artık hiçbir yeni fasıl müzakereye açılmamaktadır. Bu tablonun değişmesi için ya iktidarın değişmesi ya da iktidarın kendisini gözden geçirip politikalarını değiştirmesi gerekiyor. İktidarın sandıklarda değiştirilmesi gerekmektedir. Biz CHP olarak müzakerelerin devam etmesi gerektiği görüşündeyiz. Buzluğa kaldırılmış olan görüşmelere son vermek doğru olmaz" diye konuştu.

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, ABD'nin PKK terörist elebaşlarından 3 hakkında koyduğu ödül hakkında değerlendirmesinin sorulması üzerine "Türkiye ABD ilişkilerini önemsiyoruz. ABD, PKK ile YPG arasında bir ayrım yaptığı açıklamalarından görülüyor. PKK yöneticilerine konan ödül de bu ayrımdan kaynaklanıyor bizim anladığımız kadarıyla. YPG ile ilgili ABD'nin tutumun doğru olmadığını düşünüyoruz. Ancak Türkiye'nin de PYD-YPG birleşkesi şeklinde kullandığı ifadenin bir ayrıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O da şöyle, PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur. YPG bir terör örgütü olarak görünse bile Afrin'de Türkiye'nin, Rusya ile birlikte PYD ile çalıştığına dair bazı duyumlar alıyoruz" dedi.

Ünal Çeviköz, ABD'nin PKK'ın sözde üst düzey yöneticileri için ödül koymasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: "ABD ile Menbiç'te ortak devriye kararı alındı. Amerikalı askerlerin YPG ile ortak devriye yaptığı görüldü. Sonra PKK'nın üç elebaşı hakkında ödül konuldu. Bunun hemen ardından da ABD'nin Suriye temsilcisi YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini açıkladı. PKK'yı ise terör örgütü olarak açıkladı.

'PYD SİYASİ BİR OLUŞUM YPG İSE ONUN ASKERİ BOYUTUDUR'

Türkiye ABD ilişkilerini önemsiyoruz. ABD, PKK ile YPG arasında bir ayrım yaptığı açıklamalarından görülüyor. PKK yöneticilerine konan ödül de bu ayrımdan kaynaklanıyor bizim anladığımız kadarıyla. YPG ile ilgili ABD'nin tutumun doğru olmadığını düşünüyoruz. Ancak Türkiye'nin de PYD-YPG birleşkesi şeklinde kullandığı ifadenin bir ayrıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

ÇEVİKÖZ'DEN TÜRKİYE- RUSYA İLE BİRLİKTE AFRİN'DE PYD İLE ÇALIŞYOR İDDİASI

O da şöyle, PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur. YPG bir terör örgütü olarak görünse bile Afrin'de Türkiye'nin, Rusya ile birlikte PYD ile çalıştığına dair bazı duyumlar alıyoruz. Üstelik Rusya'da PYD'nin bürosu olmasına rağmen biz sadece ABD'nin PYD ile olan ilişkisini eleştiriyoruz. Ancak Rusya'nın PYD ile olan ilişkisi hakkında bir eleştiride bulunmuyoruz. Bu dürüst bir yaklaşım değildir. Hükümetin bu konuda dürüst bir yaklaşım içine girmesini isteriz."

Ünal Çeviköz, bir gazetecinin 'Yani siz PYD'nin teror örgütü olmadığını mı söylüyorsunuz?’ sorusunu, "Öyle bir şey demedim. ABD ile ilgili eleştirileri yöneltilen Rusya ile ilgili de görüşleri dile getirmek gerekir. Türkiye tarafından böyle bir ayrım yapılmadığı ortada. Afrin’de PYD ile çalıştığına dair duyumlar alıyoruz dedim" diye cevapladı.

