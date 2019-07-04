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CHP'li Çeviköz: Türkiye dengeleri lehine çevirirse S-400'lerin teslimatı ertelenir

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, S-400 krizini çözmek için Türkiye'nin, her şeyden önce bölgedeki dengeleri kendi lehine çevirmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Çeviköz: Türkiye dengeleri lehine çevirirse S-400'lerin teslimatı ertelenir

Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, S-400 krizini çözmek için Türkiye'nin, her şeyden önce bölgedeki dengeleri kendi lehine çevirmesi gerektiğini söyledi. Çeviköz, "Dengeleri lehine çevirmenin şöyle bir yararı olabilir; S-400'lerin teslimatı ertelenir. Ertelendiği takdirde ABD'nin S-400'leri aldığımızdan dolayı bize uygulayacağı yaptırımlar da ertelenir ya da yaptırım olmaz" dedi.
CHP'li Ünal Çeviköz, Osaka'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi ile Türk dış politikasındaki gelişmeleri DHA muhabirine değerlendirdi. Türkiye'nin, Rusya ve Amerika ile yaptığı görüşmelerin önemli olduğunu kaydeden Çeviköz, S-400 meselesinin çözümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından ziyade daha çok yönetimin ve devlet kademesinin açıklamalarını görmek ve ondan sonra karar vermek gerektiğini söyledi. Çevikgöz, "Trump'ın olası Türkiye ziyaretinin S-400'ler ile alakası olup olmayacağını göreceğiz. Eğer S-400'lerin Türkiye’ye konuşlandırılması başlar ve ABD bunu bir sorun olarak görürse belki o zaman ziyareti de bununla çakıştırmak istemeyecektir" diye konuştu.
'DENGELER LEHE ÇEVRİLİRSE TESLİMAT ERTELENİR'
CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin, S-400 krizini çözmek için her şeyden önce bölgedeki dengeleri kendi lehine çevirmesi gerektiğini söyledi. Çeviköz, bölgede 'zayıf ülke' görüntüsü oluşturulduğu takdirde bazı ittifakların daha güçlü hissedebileceğini vurgulayıp, şöyle konuştu:
"Bölgedeki dengeleri lehine çevirmenin şöyle bir yararı olabilir; bir kere S-400'lerin teslimatı ertelenir. Bunun ertelenmesinin sebebi de önce bu komisyonun, S-400'lerin NATO güvenliğine zarar verip vermeyeceğinin incelenmesi ile olur. Komisyon bu kararını verene kadar S-400'lerin Türkiye'ye konuşlanması ertelenebilir. Ertelendiği takdirde ABD'nin S-400'leri aldığımızdan dolayı bize uygulayacağı yaptırımlar da ertelenir ya da yaptırım olmaz. Ama bu fırsatı tanımak için önce S-400'lerle ilgili kararı gözden geçirmek ve F-35'lerle S-400'lerin birlikte olmasının NATO güvenliği açısından bir sorun oluşturup oluşturmadığının komisyon tarafından incelenmeye başlanması lazım. Bu konuda bir kararın verilmesi lazım. Bu verildikten sonra Türkiye'nin önünde böyle bir tsunami gibi bir tehdit olarak gözüken yaptırım dalgasının da önüne geçilir."
'DOĞU AKDENİZ'DE ZEMİN KAYBETTİK'
Ünal Çeviköz, Libya'da General Hafter güçlerinin 6 Türk vatandaşını rehin alıp, serbest bırakmasıyla iki ülke arasında yaşanan gerilimin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerinin sonucu olarak görülmesine ilişkin şunları söyledi:
"Bu aslında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bazı ülkelerle siyasi ilişkilerinin, diplomatik ilişkilerinin istenen seviyede olmaması ve maalesef istenen seviyeden geriye düşmesinden kaynaklanıyor. Örneğin; yıllardır Kahire'de bir büyükelçimizin bulunmaması, İsrail'de büyükelçimizin olmaması, Şam yönetimiyle Suriye devleti ile ilişkilerimizin olmaması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok ciddi bir şekilde zemin kaybetmesine yol açmıştır. Bu zemin kaybetmenin sonucunda maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi fırsattan yararlanarak belli ittifaklar geliştirmiştir. Dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümü de bu ittifaklar yüzünden giderek zorlaşmaktadır; ama bütün bunların hepsinin sebebi Türkiye’nin kendi atmış olduğu yanlış adımlardır."
CHP'li Çeviköz, Libya ile gerginliğin, Türkiye'nin şimdiye kadar Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da bundan önce izlediği tarafsız politikadan farklı politikaya dönmesiyle olduğunu kaydetti. Türkiye'nin artık sorunların çözümüne 'taraf tutarak' yaklaştığını belirten Çeviköz, "Bu bizim geleneksel dış politikamızın şimdiye kadar görmediği bir uygulamaydı. Taraf tuttuğunuz takdirde o zaman diğer tarafla elbette düşman oluyorsunuz. İşte Libya'da karşılaştığımız sorun da budur" şeklinde konuştu.

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CHP'li Çeviköz: Türkiye dengeleri lehine çevirirse S-400'lerin teslimatı ertelenir

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