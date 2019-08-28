CHP'li Çeviköz: Türkiye uluslararası ilişkilerde özne değil, nesnedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Bir ABD'ye, bir Rusya'ya 'mavi boncuk' veriliyor. Bu 'mavi boncuk' politikasına da 'dış politika' deniyor. Türkiye uluslararası ilişkilerde artık bir özne değil, nesnedir. Ve iki küresel güç arasında çekiştirilip, durmaktadır" dedi.

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, dün Rusya'da yapılan 'MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışında en önemli konuğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, fuarda başka yüksek düzeyde konuk olmadığına dikkat çekti. Çeviköz, şöyle konuştu:

"Ziyaret aslında geçen hafta İdlib'de Türk askeri konvoyuna karşı gerçekleştirilen hava saldırısı ertesinde Soçi Mutabakatı ile ilgili soru işaretinin oluşması nedeniyle fuarın vesile edilmesiyle gerçekleşti. Türkiye'nin dış politikası küresel ölçekte savrulmaktadır. Bir bakıyoruz Türkiye, Rusya'da S-400 savunma sistemi alıyor, bunun hemen ertesinde ABD ile Suriye’nin kuzeydoğusunda 'güvenli bölge' kurulması için çalışmalar başlıyor. Bir bakıyorsunuz ABD'nin kuzeydoğu Suriye’ye yönelik ortak operasyon merkezi kurmaları kararı alınıyor, bunun hemen ertesinde İdlib'de Türkiye’nin askeri konvoyuna saldırı yapılıyor; 9 ve 8 numaralı gözlem noktaları Suriye Ordusu tarafından kuşatılıyor. Yani bir ABD'ye, bir Rusya'ya mavi boncuk veriliyor. Bu 'mavi boncuk' politikasına da 'dış politika' deniyor. Türkiye uluslararası ilişkilerde artık bir özne değil, nesnedir. Ve iki küresel güç arasında çekiştirilip, durmaktadır. Bu da giderek Türkiye’nin diğer ülkeler gözündeki saygınlığını ve itibarını yek ile ihsan etmektedir."