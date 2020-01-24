HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Çeviköz, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasını değerlendirdi:

CHP'li Çeviköz, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasını değerlendirdi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

"Bu tespit, Türkiye'nin haklarını ihlal eden bir gelişmeye yol açıyorsa en kısa zamanda bunun Yunanistan'la mutlaka çözüme kavuşturulması için adımlar atılması gerekir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırmasıyla ilgili sorunun çözüme kavuşturulması için en kısa zamanda adım atılması gerektiğini söyledi.

Çeviköz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in Libya Konferansı sonrası Türkiye'yi ziyaret etmesini önemsediklerini belirtti.

Konferans sonrasında imzalanan birdiriye bakıldığında CHP'nin Libya konusundaki önerilerinin ne kadar isabetli olduğunun ortaya çıktığını savunan Çeviköz, "Bildiride, üstü kapalı olarak bazı terör unsurlarının özellikle Suriye'den Libya'ya gönderilmesinin doğru olmadığı şeklinde ifadeler var. Bunlar, bildirinin 13, 14 ve 20. maddelerinde çok net ifade ediliyor. Bunlar, aslında dolaylı olarak ismi anılmadan Türkiye'ye yapılan uyarılardır." diye konuştu.

Çeviköz, Suriye meselesini Türkiye'nin tek başına çözemeyeceğini, başta Almanya olmak üzere tüm AB ülkeleriyle birlikte topyekun ele alınması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde Suriye konusunun yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin de gündeme gelmesini beklediklerini dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de yaşananlara işaret eden Çeviköz, Türkiye'nin bu bölgede de meşru ve uluslararası hukuktan doğan haklarını savunması gerektiğini, bu konudaki adımları sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

- "Mısır ve İsrail ile anlaşma yapmak için çaba gösterilmeli"

Çeviköz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının korunmasının önemini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, şimdiye kadar Doğu Akdeniz'de eğer siyasi bir boşluk yaratmamış, Mısır ve İsrail ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmemiş olsaydı belki de bugün karşı karşıya kaldığı bu sorunlarla bu kadar akut şekilde uğraşmak durumunda kalmayacaktı. Türkiye'nin en kısa zamanda Mısır ve İsrail'le gerek Kahire gerek Tel Aviv'de büyükelçi görevlendirerek diplomatik ilişkilerinin seviyesini yükseltmesi ve Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nı, tek başına Türkiye'nin haklarının güvencesi ve garantisi olarak görmeyip Mısır ve İsrail'le de benzeri anlaşmalar yapmak için mutlaka çaba göstermesi gerektiğini vurgulamak isterim."

Ege Denizi'ndeki "silahsızlandırılmış" statüsü bulunan bazı adaların silahlandırılmasının Yunanistan'ın uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin en somut göstergesi olduğunun altını çizen Çeviköz, Yunanistan'ın uluslarası hukuka uygun olmayan davranışlarını sadece tespit etmenin yeterli olmadığını söyledi.

Çeviköz, "İktidarın bu durumu düzeltmek için adım atmasını beklemek gerekir. Böyle bir tespit var ve bu tespit, Türkiye'nin haklarını ihlal eden bir gelişmeye yol açıyorsa en kısa zamanda bunun Yunanistan'la mutlaka çözüme kavuşturulması için adımlar atılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sının Yunanistan tarafından silahlandırılması konusundaki açıklamasının hatırlatılması üzerine, iktidarın bu durumu uzun zamandan beri bildiğini düşündüklerini dile getiren Çeviköz, şunları kaydetti:

"Zamanında Suriye ile 1998'de yapılan Adana Mutabakatı'nı biz hatırlatmıştık ancak hiçbir şekilde dikkate alınmamıştı ama mutabakatı Putin hatırlattığı zaman Türkiye, mutabakatı yeniden keşfetti. Şimdi Madrid Mutabakatı'nı hatırlatmak isterim.1997'de Madrid'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ile ilgili birçok konu ve ikili meseleler için mutabakat imzalanmıştı. Bu mutabakatın ruhuna uygun şekilde davranılması için de 2002'den itibaren iki ülke arasında istikşafi görüşmeler başlatılmıştı. Bu görüşmeler uzun süredir durdurulmuş durumda. Eğer diplomasiyi kullanmayı beceremezseniz, diyalog yoluyla bazı sorunlarınızı çözmeyi öncelemezseniz o zaman bazı davranışlarınız sadece tespitten ibaret kalır.

Bu tespitler de adaların silahsızlandırılmış statüsünün uluslararası hukuka aykırı şekilde ihlal edildiğini söylenmekle kalır. Biz bunun söylenmesinin doğru olmadığını, sadece söylenmekle yetinilmemesi gerektiğini, bunun için en kısa zamanda Madrid Mutabakatı ve istikşafi görüşmelerin devamı yoluyla Yunanistan ile bu konuların görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Bakan Soylu, kaza geçiren AK Partili vekili ziyaret ettiBakan Soylu, kaza geçiren AK Partili vekili ziyaret etti
MHP'den FETÖ tepkisiMHP'den FETÖ tepkisi
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
MHP'den FETÖ tepkisi

MHP'den FETÖ tepkisi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Sinan Oğan, canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Çankırı-Ankara kara yolunun yapımına başlandı

Talimatı Erdoğan vermişti! Ve başladı

Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

Bakan Soylu’dan Isparta'da gece yarısı taziye ziyareti

Bakan Soylu’dan Isparta'da gece yarısı taziye ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.