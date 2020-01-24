CHP'li Çeviköz, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasını değerlendirdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırmasıyla ilgili sorunun çözüme kavuşturulması için en kısa zamanda adım atılması gerektiğini söyledi. Çeviköz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in Libya Konferansı sonrası Türkiye'yi ziyaret etmesini önemsediklerini belirtti. Konferans sonrasında imzalanan birdiriye bakıldığında CHP'nin Libya konusundaki önerilerinin ne kadar isabetli olduğunun ortaya çıktığını savunan Çeviköz, "Bildiride, üstü kapalı olarak bazı terör unsurlarının özellikle Suriye'den Libya'ya gönderilmesinin doğru olmadığı şeklinde ifadeler var. Bunlar, bildirinin 13, 14 ve 20. maddelerinde çok net ifade ediliyor. Bunlar, aslında dolaylı olarak ismi anılmadan Türkiye'ye yapılan uyarılardır." diye konuştu. Çeviköz, Suriye meselesini Türkiye'nin tek başına çözemeyeceğini, başta Almanya olmak üzere tüm AB ülkeleriyle birlikte topyekun ele alınması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde Suriye konusunun yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin de gündeme gelmesini beklediklerini dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de yaşananlara işaret eden Çeviköz, Türkiye'nin bu bölgede de meşru ve uluslararası hukuktan doğan haklarını savunması gerektiğini, bu konudaki adımları sonuna kadar desteklediklerini söyledi. - "Mısır ve İsrail ile anlaşma yapmak için çaba gösterilmeli" Çeviköz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının korunmasının önemini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, şimdiye kadar Doğu Akdeniz'de eğer siyasi bir boşluk yaratmamış, Mısır ve İsrail ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmemiş olsaydı belki de bugün karşı karşıya kaldığı bu sorunlarla bu kadar akut şekilde uğraşmak durumunda kalmayacaktı. Türkiye'nin en kısa zamanda Mısır ve İsrail'le gerek Kahire gerek Tel Aviv'de büyükelçi görevlendirerek diplomatik ilişkilerinin seviyesini yükseltmesi ve Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nı, tek başına Türkiye'nin haklarının güvencesi ve garantisi olarak görmeyip Mısır ve İsrail'le de benzeri anlaşmalar yapmak için mutlaka çaba göstermesi gerektiğini vurgulamak isterim."