CHP'li Çeviköz'den 'üçlü zirve' değerlendirmesi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Ankara'da gerçekleşen 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin, "Bizce Ankara'da yapılan toplantının ve sonuç itibarıyla ortaya çıkan kararların en önemli kısmı, Anayasa Komisyonuyla ilgili sorunların aşılmış olması ve komisyonun oluşturulmasına karar verilmesidir" dedi.

CHP'li Çeviköz, genel merkezde düzenlediği basın toplatısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni değerlendirdi. Çeviköz, zirveden olumlu bazı ilerlemelerinin sağlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizce Ankara'da yapılan toplantının ve sonuç itibarıyla ortaya çıkan kararların en önemli kısmı, Anayasa Komisyonuyla ilgili sorunların aşılmış olması ve komisyonun oluşturulmasına karar verilmesidir. Anayasa komisyonu; Suriye yönetiminin belirleyeceği 50 kişi, muhalefetin belirleyeceği 50 kişi ve Birleşmiş Millet Suriye Özel Temsilcisi Başkanlığındaki bir heyetin belirleyeceği sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 50 kişi, yani toplam 150 kişiden oluşuyor. Bu 150 kişilik isim listesinin üzerinde artık herhangi bir görüş farklılığı olmadan belirlenmiş olmasını önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bundan sonraki aşama artık Cenevre Süreci'nin hız kazanacağı şeklinde görülüyor. Çünkü Anayasa Komisyonunun oluşması, Cenevre'de anayasa görüşmelerine başlamak ve anayasa hazırlığına başlamak için önemli bir aşamaydı, bu aşama yerine getirildi. Bu bakımdan Ankara toplantısının önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz."