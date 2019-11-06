CHP'li Demirtaş: 10 ayda iş kazalarında 1477 işçi öldü

ANKARA, (DHA) - CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, "2019'un ilk 10 ayında en az 1477 işçi, iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmiştir" dedi.

CHP'li Ünal Demirtaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında iş kazaları ve meslek hastalıklarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin konuştu. Demirtaş, çalışma yaşamında çözüm bekleyen ağır ve önemli sorunlar olduğunu ve bu sorunların en önemlilerinden birinin de önlenemeyen ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları olduğunu söyledi.

Yaşanan kazaların yüzde 98'inin önlenebilir kazalar olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Maalesef 17 yılda iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenemediği gibi artarak devam etmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi verilerine göre, 17 yılda 23 bin 847 işçi yaşamını yitirmiş, 80 bin işçi de iş göremez hale gelmiştir. Sadece 2019'un ilk 10 ayında en az bin 477 işçi, iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmiştir. İç savaşta bile bu kadar kişi ölmemektedir. Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), temel sözleşmelerini imzalayan bir ülke olarak, iş güvenliğine dair insan hakları temelinde çizilen çerçeveyi de kabul etmiştir. Türkiye'nin de kabul ettiği, Avrupa Sosyal Şartı'nın 3'üncü maddesine göre, tüm çalışanların güvenlikli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı bulunmaktadır. Devlet, bu konuda yer alan yükümlülüklere bağlı kalmayı ve yerine getirmeyi taahhüt etmiştir" ifadelerini kullandı.

İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

Demirtaş, iş kazalarının bu kadar sık yaşanmasının birçok nedeni olduğunu belirterek, "Kayıt dışı çalışmanın yüksekliği, kamuda ve özel sektörde taşeronlaşmanın yaygınlaşması, sendikalaşma oranının düşüklüğü ve çalışanları sendikasızlaştırma çabaları, işverenlerin aşırı kâr hırsı ve üretim zorlaması, mevcut iş müfettişlerinin sayısının ILO tarafından belirlenen sayının çok altında olması, devletin yeterli düzeyde ve sıklıkta denetim yapmaması, denetimlerin de etkinliğini yitirmesi, iş güvenliğine yönelik idari ve adli cezaların caydırıcılıktan uzak olması, işçilere yönelik eğitimlerinin yetersizliği, çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının yerine getirilmemesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilememesi, işverenlerin daha az personel daha çok iş anlayışıyla çalışanlardan daha fazla iş talep etmesi, iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında patlamaya yol açtı" diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini de söyledi.

