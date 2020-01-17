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  4. CHP'li Emir: "Resim ve Heykel Müzesi envanterindeki 302 eser kayıp"

CHP'li Emir: "Resim ve Heykel Müzesi envanterindeki 302 eser kayıp"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

CHP'li Emir: "Resim ve Heykel Müzesi envanterindeki 302 eser kayıp"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Resim ve Heykel Müzesi envanterindeki 302 eserin nerede olduğunun bilinmediğini savunarak, "Bu sanat eserleri bizim milli değerlerimiz, çok önemli sanatçılarımızın paha biçilemeyecek eserleri." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Resim ve Heykel Müzesine yönelik bazı iddiaları gündeme getirdi.

Müzede çok değerli sanat eserlerinin yer aldığını vurgulayan Emir, "buradaki bazı eserlerin envanterde olmadığı, çalındığı, kopyası bırakılarak aslının alındığı ve ilgililerin bu duruma seyirci kaldığına" yönelik iddialar bulunduğunu söyledi.

Bu konuyu mercek tuttuklarını anlatan Emir, Müzeye ilişkin 2007 tarihli son raporda 3 bin 559 sanat eserinin eksiksiz yer aldığının belirtildiğini aktardı.

CHP'li Emir, elindeki belgeleri göstererek, daha sonraki dönemde envanterde kayıtlı 493 sanat eserinin Müzede bulunmadığına yönelik bir rapor bulunduğunu dile getirdi. Bunun üzerine oluşturulan bir komisyonun bazı eserlerin envanterde bulunmadığına yönelik rapor hazırladığını belirten Emir, "Resim ve Heykel Müzesi envanterindeki 302 eserin nerede olduğu bilinmiyor. Bu sanat eserleri bizim milli değerlerimiz, çok önemli sanatçılarımızın paha biçilemeyecek eserleri." diye konuştu.

Murat Emir, söz konusu komisyon üyelerinin aldıkları ücretlerden yola çıkarak ortalama 20 saat çalıştıklarını tespit ettiklerini belirterek, "Ortalama 20 saat çalışmış ve 'eserleri bulamadık' demişler. O günkü bakan da eserler bulunamayınca hiç bir şey yapmamış." ifadelerini kullandı.

7 Kasım 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmek üzere Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdiklerini anlatan Emir, "Hala bir cevap verilmedi. Muhtemelen verecek cevapları yok." dedi.

"Paha biçilemez" olarak nitelendirdiği ve nerede olduğunun bilinmediğini söylediği eserlerin fotoğraflarını gösteren Emir, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve İbrahim Çallı'nın eserlerinin de bunların arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Emir, "Kültür ve Turizm Bakanını duyarlılığa davet ediyorum. Bu sanat eserleri neredeyse mutlaka bulunacak. Olması gerektiği gibi Müze koleksiyonuna tekrar katılacak." sözlerini sarf etti.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir

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