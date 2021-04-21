CHP'li Engin Altay hakkına soruşturma başlatıldı

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Engin Altay'ın 20 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında söylediklerine ilişkin, "vesayet odaklarının, Adnan Menderes'in akıbetiyle, seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği" ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "27. Dönem Milletvekili Engin Altay’ın 20/04/2021 tarihinde katılmış olduğu televizyon programında sarf etmiş olduğu beyanları yönünden müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu 21/04/2021 havale tarihli dilekçesi Parlamenterler Büromuzun 2021/88447 sırasına kaydedilerek soruşturmaya başlanmıştır” denildi.

Dilekçede, "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'tehdit' suçunu düzenleyen 106. maddesinin ilk fıkrasında, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit eden kişinin, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağının" hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu dilekçede, "Altay'ın şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanını, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suç işlediği" belirtildi.

Amiraller bildirisi ile bağlantı araştırılacak

Bunun yanı sıra dilekçede, şikayete konu açıklamalar ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi. Bu konuda, "Soruşturma yürütülen 104 amiral bildirisinde de 'aksi halde' ile başlayan cümlenin vurgulamaya çalıştığı akıbet de 'Menderes'in akıbeti'dir. 104 amiral bildirisinde örtülü olarak vurgulanan akıbet, Engin Altay tarafından açıkça ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.