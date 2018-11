CHP'li Erdin Bircan, Edirne'de son yolculuğa uğurlandı (2) Aktüel

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede dün geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğa uğurlandı. Cenazeye TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. CHP Edirne Milletvekili Bircan, parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da, 30 Temmuz günü beyin kanaması geçirdi. Bircan, tedavi gördüğü Ankara'daki İbni Sina Hastanesi'nde dün geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Erdin Bircan için bugün Edirne'deki Selimiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 24 Haziran'da yapılan seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri, belediye başkanları, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Erdin Bircan'ın eşi Bahriye, oğulları Erdem ve Eren Bircan ve çok sayıda kişi katıldı. Bahriye Bircan, cenazede gözyaşı dökerken, TBMM Başkanı Yıldırım ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulundu. KILIÇDAROĞLU İLE İNCE BİR ARADA Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, Erdin Bircan'ın tabutuna omuz verdi. Cenazenin ardından Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, camiden çıkarken, ayaküstü sohbet etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra bir süre İnce ile yürüdü. YILDIRIM: CHP'YE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM TBMM Başkanı Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erdin Bircan, bir süre önce parti faaliyetleri için gittiği Iğdır'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre doktorların tüm gayretine, çalışmalarına rağmen Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. CHP'ye başsağlığı diliyorum. Milletvekilimizin son yolcuğunda cenazesine katılmak için bugün buradayız" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Erdin Bircan'ın, parlamentonun çalışkan vekili olduğunu belirterek, "Kendisine her zaman şükran borçluyuz. Her dönem saygı duyduk kendisine; fakat elim bir rahatsızlık geçirdi. Uzun süre direndi, yaşamak için mücadele etti. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler; ama sonuçta kader kaçınılmaz. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kendisine, ailesine, sevenlerine ve partimizin tüm camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Muharrem İnce de Bircan'ın mücadele arkadaşı olduğunu dile getirerek, başsağlığı dileğinde bulundu. Erdin Bircan'ın cenazesi, doğum yeri olan Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'e götürülerek, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.