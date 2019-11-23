CHP'li Erdoğdu Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İzmir Çeşme'de bulunan Günkent Sitesi'nde satın aldığı villasının site yönetimine aykırı eklentiler yapıldığı ve tasarıma göre inşa edilmediği gerekçesiyle mühürlenmesiyle ilgili konuştu. Erdoğdu, Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır. Benim herhangi bir belediyeden kör kuruş aldığımı söyleyenler iddialarını ispat ederseler, ben milletvekilliği dahil bütün görevlerimden ayrılacağım. Her görevimden istifa edip milletimden özür dileyeceğim dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde bulunan Günkent Sitesi'nde, nisan ayında yaklaşık 900 bin liraya villa satın aldı. Site sakinleri, villasında tadilat işlemleri başlatan Erdoğdu hakkında, Çeşme Belediyesi'ne başvurup, şikayetçi oldu. Site sakinleri, sitenin belirlediği plan dahilinde inşaat projesinin yürütülmediğini, balkonun içeri alınarak 90 santim eklentinin yapıldığını, binanın arka tarafına bir odanın daha yaptırıldığını öne sürdü. Yapılan incelemelerin ardından Erdoğdu'ya ait villa, Çeşme Belediyesi tarafından mühürlendi ve inşaatı durduruldu.

Villanın mühürlenmesinin ardından Günkent Sitesi'ne Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile birlikte gelip incelemede bulunan Aykut Erdoğdu, siteye ilk kez geldiğini öne sürdü. Erdoğdu, İnşaatı hiç görmedim bile. Ev aldıktan sonra ilk kez geliyorum. Belediye başkanımızdan da rica ettim, şimdi girip bakacağım. En ufak bir hukuka aykırılık varsa, hemen yıkacağız. Ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Benim herhangi bir belediyeden kör kuruş aldığımı söyleyenler iddialarını ispat ederseler, ben milletvekilliği dahil bütün görevlerimden ayrılacağım. Her görevimden istifa edip milletimden özür dileyeceğim dedi.

'ALNIMIN TERİYLE ALDIM'

Sitede 30 yıl önce yapılmış 350 tane ev olduğunu söyleyen Erdoğdu, Benim yaptığım ise bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır. Urla'da sıfırdan yapılmış villalar var. Burası ise 30 yıl önce yapılmış, ben de geldim alnımın teriyle aldım ki kaynağını da açıkladım diye konuştu.

'KOMŞULARIMI RAHATSIZ EDECEK DEĞİLİM'

Sitenin girişinde bir nizamiye olduğunu belirten Aydoğdu, Burası belediye yoludur. Bizim gibi eski milletvekilleri tarafından kurulan bir siteyse, halkın buraya girişine engel olmamak gerekiyor. Ben oturduğum sitede bundan çok üzülürüm. Şimdi girip bakacağım benim gibi balkon kapatan var mı diye. Çünkü ben onu söyledim millet ne yapmış ise onun fazlasını yapmayın dedim. Bir şey var mı diye bakacağım. Tabii ki komşularımı rahatsız edecek değilim. Beni şikayet eden site yöneticileri de bu şekilde nizamiye ile yol kapatılmaması gerektiğini dikkate alsınlar. Biz vatandaşın buraya girişini neden engelliyoruz Burası halka ait bir koy. Bu sitede oturamayan o güzelim koyu göremeyecek. Ayrıca ben burada tadilat yapılabilir mi diye sordum. 'Site yönetimi de tadilat yapıyor' dediler. Çok ayıp bu yapılan ona çok üzüldüm dedi.

