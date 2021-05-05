CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'na hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"Vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım"

Erdoğdu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı uzun paylaşımda "Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurduğunuz suç örgütünün aparatlarıyla uğraşmanın faydası yok. Gerçeği saklamanın da bir faydası da yok. Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz. Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız" demişti.

"İşlediğiniz suçların milyonlarca mağduru var. Milli çıkarlarımız sizin şaibeli servetinize kurban oldu. Benim tek muradım birgün sizin yargılanabileceğiniz tek suç olan vatana ihanet suçuyla yargılanmanız. Bu sayede bir daha kimse bu suçları işlemeye kalkışmasın" ifadelerini kullanan Erdoğdu, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" demişti.

Erdoğdu hükümete yakın ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin kendi özel hayatını araştırdığını ve kendisine şantaj yapılmaya çalışıldığını ileri sürmüştü.

DW, DHA / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

