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CHP'li Erdoğdu: İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, sandık güvenliğiyle ilgili, "İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir ama hepimizin sürekli de tetikte olması gerekiyor" dedi.

CHP'li Erdoğdu: İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, sandık güvenliğiyle ilgili, "İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir ama hepimizin sürekli de tetikte olması gerekiyor" dedi.
Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi 'YSK'ya güven' tartışmalarıyla ilgili olarak, "Öncelikle bir seçimde sandığın korunması gibi bir dert ortaya çıkıyorsa bunu iktidar partisi bir düşünmeli. Gerçekten artık seçimin güvenliği konusunda insanların hakkında soru işareti bırakıyorlar. Ama şu da unutulmasın; CHP'ye daha önce haksız ithamlar yapıldı. CHP sandıklara sahip çıktı, bazı doğu illeri ve uzak mesafeli köylerde sorun yaşandı. Büyük şehirlerde asla böyle bir şey yaşanmadı ve yaşanmayacak. İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir ama hepimizin sürekli de tetikte olması gerekiyor. Sokak sokak inceliyor YSK'ya bildiriyoruz" dedi.
'SİYASETİ GERMEK DOĞRU DEĞİL'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu ittifak için 'illet ve zillet ittifakı' dediklerini hatırlatan Erdoğdu, "Türkiye'de milyonlarca kişinin oy verdiği bir ittifaka, 'illet', 'zillet' gibi ifadeler kullanarak siyaseti germek doğru bir şey değil. Bu siyaset gerginliğinin sonucunu, Türkiye'de şu anda yaşanmakta olan beyin göçünden Türk ekonomisindeki yaşananlara kadar her yerde görüyoruz. Siyasette doğru bulmadığımız bir üslup bu" diye konuştu.
Türkiye ekonomisinin zor durumda olduğunu öne süren Erdoğdu, "Bunun sebebi de Türkiye'deki adaletin, hukukun, yargı bağımsızlığının kalmaması, toplumsal kutuplaşmanın çok artması. Burada muhalefetin ağırlıklı kazanacağı bir seçim Türkiye'yi hem yatırım ortamı olarak çok rahatlatacaktır hem de huzur olarak rahatlatacaktır. Bu bilinçle büyük adaletsizliklere karşı yerel seçim kampanyasını götürüyoruz. Biliyorsunuz ki başta Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi olmak üzere kamu gücünün çok haksız kullanıldığı bir rekabetin olduğu; ama haklının kazanacağı bir yerel seçime doğru gidiyoruz'' dedi.

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CHP'li Erdoğdu: İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir

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