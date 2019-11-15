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CHP'li Erdoğdu, "işsizlik rakamlarını" değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: "TÜİK verileri incelendiğinde genç nüfusta tarım dışı işsizlik oranı yüzde 32,8. Bu, şehirlerde yaşayan 15-24 yaş arasındaki 3 gençten 1'inin işsiz olduğunu gösteriyor" - "Yoksul aileler için yıllardır söylediğimiz aile sigortası bir an evvel hayata geçirilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "TÜİK verileri incelendiğinde genç nüfusta tarım dışı işsizlik oranı yüzde 32,8. Bu, şehirlerde yaşayan 15-24 yaş arasındaki 3 gençten 1'inin işsiz olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarına değinerek, 2019'un Ağustos ayı işsizlik oranının, son 15 yılın en yüksek ağustos ayı işsizlik oranına ulaştığını belirtti.

Yaz mevsiminin sunduğu fırsatlara rağmen resmi işsizlik oranının yüzde 14 olduğunu ifade eden Erdoğdu, sabit sermaye oluşumu küçülürken, aynı ay ihracatın yüzde 17, yatırım malları ithalatının yüzde 37, ham madde ithalatının ise yüzde 15 oranında azaldığına dikkati çekti.

Erdoğdu, sanayi üretim endeksinin de bir önceki döneme göre 21 puan azalmasının, ekonomide "sürünme hali" denilen slumpflasyonun devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Yoksul aileler için yıllardır söylediğimiz aile sigortası bir an evvel hayata geçirilmeli ve derhal üretim ekonomisine geçilmeli." ifadesini kullandı.

Genç nüfusta işsizlik oranlarına da değinen Erdoğdu, "TÜİK verileri incelendiğinde genç nüfusta tarım dışı işsizlik oranı yüzde 32,8. Bu, şehirlerde yaşayan 15-24 yaş arasındaki 3 gençten 1'inin işsiz olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kadını iş ile buluşturmamanın Türkiye için faturasının ağır olduğunu ifade eden Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Eğer Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkelerindeki kadar olsaydı, bugün milli gelir 250 milyar dolar daha fazla olup kişi başına gelir 8 bin 752 dolar değil, 4-5 bin dolar daha üzerinde olacaktı. Yani kadını iş ile buluşturamamanın kişi başı maliyeti oldukça yüksek. Çünkü kadın işgücünün çalışma hayatına dahil edilmesi, toplumsal kalkınmada önemli bir etken."

Erdoğdu, "son günlerde gerçekleşen intihar olaylarının temelinde de ekonomik krizden doğan sorunların yattığı" iddiasında bulundu.

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