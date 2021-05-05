CHP'li Erdoğdu 'şantaj' iddiasında bulunarak 'Yargılanacaksınız' dedi, AKP'den tepki geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitap ederek, "Sizi seçimle indirdikten sonra vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" dedi. CHP'li Erdoğdu, "Yargılanmaya başladığınız gün savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" sözleriyle devam etti. https://twitter.com/aykuterdogdu/status/1389577063766573058?s=20 Telefonlarının dinlendiğini ve evinin izlendiğini ileri süren Erdoğdu, "ATV ve Sabah grubundan muhabirleriniz en yakın çevremde olan kadın arkadaşlarımı arayıp benimle bir ilişkileri olup olmadığını soruyorlarmış" iddiasını dile getirdi. https://twitter.com/aykuterdogdu/status/1389577040530137093?s=20 Çelik: Yassıada zihniyeti hortladı Erdoğdu'nun sözlerine AKP'den tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun "şantaj" iddialarını da yanıtlayan Çelik, "Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir" dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da CHP'li Erdoğdu'ya yanıt vererek, "Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz" dedi. https://twitter.com/avhamzadag/status/1389674121559220225?s=20 AKP'li Dağ, "Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hâlâ akıllanmamışlar" sözleriyle açıklamalarını sürdürdü. AKP'li Hamza Dağ'ın tweet'lerine de yanıt veren CHP'li Aykut Erdoğdu, "Bu arada alayınız yargılanacaksınız. Yargılamanız TRT'den canlı yayınlanacak" sözlerini sarf etti. https://twitter.com/aykuterdogdu/status/1389680635116236803?s=20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap eden Erdoğdu, "Kurduğunuz suç örgütünün aparatlarıyla uğraşmanın faydası yok. Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz. Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız" diye ekledi.