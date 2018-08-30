CHP'li Erdoğdu: Türkiye ekonomisinin çıkışı güçlü demokrasi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin dünyanın en büyük 17'nci ekonomi sıralamasından 22'nciliğe gerilediğini kaydeden Erdoğdu, "Bir sorunu çözmek istiyorsak o sorunu doğru tanımlamanız gerekiyor. Türkiye ekonomisinin çıkışı, güçlü bir demokrasi ve güvenilebilir ekonomi yönetimidir" dedi. Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP'li Aykut Erdoğdu, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tarihinde görülmemiş bir ekonomik krizin içine sürüklendiğini söyleyen Erdoğdu, TL'nin ABD doları karşısında 1 Ocak 2018'den itibaren yaklaşık yüzde 40 değer kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin toplam dış borcunun 466 milyar dolar olduğunu söyleyen Erdoğdu, "Türkiye'nin bir yıldan kısa vadeli borcu 179 milyar dolardır. Bir yıllık cari açığımızın 57 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde önümüzdeki bir yıl içinde 236 milyar dolar finansman ihtiyacımız vardır. Son 8 ayda milli paramızın yüzde 40 değerinin düşmesi sonucunda ülkemiz yaklaşık 556 milyar TL zarar etmiştir. Yine aynı miktarda dış finansman için 556 milyar TL daha fazla ödeyeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ 22'NCİ SIRAYA GERİLEDİ'

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Türkiye'nin dünyanın en büyük 17'nci ekonomi sıralamasından 22'inci sıralamaya gerilediğini kaydeden Erdoğdu, "Bir sorunu çözmek istiyorsak o sorunu doğru tanımlamanız gerekiyor. Hükümet yaşadığımız ekonomik kriz sorununu doğru tanımlayamıyor. Bütün bu süreci dış güçlere bağlayarak 16 yıllık kötü ekonomi yönetimini unutturmaya çalışıyor. Her şeyi Trump yapmış gibi gösteriyorlar. Evet Trump bir tetikçi, Trump'ın attığı tweetler kabul edilemez. Ama Trump bütün dünyayla uğraşıyor. Kanada, Meksika, Çin ile uğraşıyor. Niye peki bize vurduğunda biz nerdeyse yıkılır hale geldik? Çünkü bizim ekonomimiz güçsüz bırakıldı. Biz zayıf düşürüldük. Üretimimiz bitirildi, yerli üretim bitirildi. İthalata bağımlı hale getirildik. Dış borcumuz korkunç bir noktaya itildi. Bunlardan daha önemlisi bu ülkede demokrasi yok edildi. Tek adam rejimine geçtik. Ülkemiz artık ne ekonomi olarak ne siyasal olarak güven veriyor. Dış politikada herkesle kavga ediyoruz" dedi.

'ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA, EMEKLİLERE FATURA ÇIKARMAYA ÇALIŞMASINLAR'

Geçtiğimiz günlerde 13 madden oluşan bir ekonomi paketi açıkladıklarını hatırlatan Erdoğdu, "Biz 13 maddede bu krizden nasıl çıkılacağını çok açık, basit ve en etkili yöntemi açıkladık. Hükümet bu açıklamayı görmezden geliyor. Ama size şunu söyleyeyim; Er geç bunu yapmak zorunda kalacaklar. Ama krizden çıkış yolu bu 13 maddedir. Biz buradan hükümeti uyarıyoruz. Yapılan açıklamalardan gördüğüm kadarıyla, 'kemer sıkma' adı altında bu ülkenin ücretli çalışanlarına, emeklilerine, kadınlarına, engellilere, çiftçilerine bir fatura çıkarmaya kalkmasınlar. Krizi kim çıkardıysa faturayı onlar ödeyecekler. Hükümete ilk tavsiyemiz şudur; Bu kriz siyaset kökenli, sistem kökenli, rejim kökenli bir krizdir. Kemer sıkmakla buradan kurtulamazsanız. Şu anda kemer gevşetmeniz gerekiyor. Hangi kemeri gevşetmeniz gerekiyor, bu ülkede ki demokrasi kemerini gevşetmeniz gerekiyor. Özgürlük kemerini gevşetmeniz gerekiyor. Hukukun üstünlüğü kemerini gevşetmeniz gerekiyor" diye konuştu.