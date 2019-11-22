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CHP'li Erdoğdu'nun Çeşme'deki villası mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme ilçesindeki bir siteden iddiaya göre yaklaşık 900 bin liraya satın aldığı villası, site yönetiminin kararlarına aykırı eklentiler yapıldığı ve planlara göre inşa edilmediği gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme ilçesindeki bir siteden iddiaya göre yaklaşık 900 bin liraya satın aldığı villası, site yönetiminin kararlarına aykırı eklentiler yapıldığı ve planlara göre inşa edilmediği gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde bulunan Günkent Sitesi'nde, nisan ayında yaklaşık 900 bin liraya villa satın aldı. Site sakinleri, villasında tadilat işlemleri başlatan Erdoğdu hakkında, Çeşme Belediyesi'ne başvurup, şikayetçi oldu. Site sakinleri, sitenin belirlediği plan dahilinde inşaat projesinin yürütülmediğini, balkonun içeri alınarak 90 cm eklentinin yapıldığını, binanın arka tarafına bir odanın daha yaptırıldığını öne sürdü.
Yapılan incelemelerin ardından Erdoğdu'ya ait villa, Çeşme Belediyesi tarafından mühürlendi ve inşaatı durduruldu. Site sakinleri konuyla ilgili açıklama yapmazken, yönetim tarafından alınan karar ile 'Site sınırları içerisine konuyla ilgili bilgi alacak kimsenin giriş yapamayacağı' bildirildi. Öte yandan villanın eklenti bölümlerinin önümüzdeki süreçte yıkılacağı öğrenildi.
Tadilata bağlı mühürlemenin bölgede sıklıkla gerçekleştiğini söyleyen Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, "Bahçeli evlerin ve site alanlarının yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Site içinden ev satın alan vatandaşlarımız özellikle bu ev eskiyse tadilat yaptırmak istiyorlar. Bölgede bu tarz durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Site yönetimiyle bir anlaşmazlık olduğunda gerekli incelemeler yapılıyor ve gerekirse tadilat durduruluyor" dedi.
Ildır bölgesindeki villa değerlerinin 500 bin ila 1,5 milyon lira arasında değiştiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Özgür Avşaroğlu ise "Her sitenin kuruluşunda alınmış olan kararlar vardır. O kararlarda site içerisindeki durumlar çerçevelenmiştir. O çerçevenin dışına çıkıldığı zaman site yönetimi ile mülk sahibi problem yaşayabilir. Site içerisinde bir eviniz varsa site yönetimine danışmadan, yönetimin almış olduğu kararları bilmeden herhangi bir şeye girişilmemesinde fayda vardır" diye konuştu.
ERDOĞDU: KOMŞULARIM NE YAPMIŞSA BENZER TADİLAT
İddialarla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise "Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim" dedi.
CHP'li Erdoğdu, Çeşme'de bulunan villasında kaçak tadilat yaptığı iddiasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Erdoğdu, "Çeşme Ildır'da aldığım kooperatif evinde yaptırdığım cam balkon ve depo/kulübe için kaçak inşaat diye kıyamet koparıyorlar. Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim. Dün akşam Çeşme Belediye Başkanımız Muammer Ekrem Oran'la görüşüp benim evim dahil bu sitedeki imara aykırı tüm yapılaşmalarla ilgili hukuken ne yapılması gerekiyorsa yapmalarını istedim. Ne yapıldığını görmek ve konunun takipçisi olmak üzere bugün İzmir'e gidiyorum" dedi.

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