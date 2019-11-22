HABER

CHP'li Erdoğdu'nun Çeşme'deki villası mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme ilçesindeki bir siteden iddiaya göre yaklaşık 900 bin liraya satın aldığı villası, site yönetiminin kararlarına aykırı eklentiler yapıldığı ve planlara göre inşa edilmediği gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme ilçesindeki bir siteden iddiaya göre yaklaşık 900 bin liraya satın aldığı villası, site yönetiminin kararlarına aykırı eklentiler yapıldığı ve planlara göre inşa edilmediği gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde bulunan Günkent Sitesi'nde, nisan ayında yaklaşık 900 bin liraya villa satın aldı. Site sakinleri, villasında tadilat işlemleri başlatan Erdoğdu hakkında, Çeşme Belediyesi'ne başvurup, şikayetçi oldu. Site sakinleri, sitenin belirlediği plan dahilinde inşaat projesinin yürütülmediğini, balkonun içeri alınarak 90 cm eklentinin yapıldığını, binanın arka tarafına bir odanın daha yaptırıldığını öne sürdü.
Yapılan incelemelerin ardından Erdoğdu'ya ait villa, Çeşme Belediyesi tarafından mühürlendi ve inşaatı durduruldu. Site sakinleri konuyla ilgili açıklama yapmazken, yönetim tarafından alınan karar ile 'Site sınırları içerisine konuyla ilgili bilgi alacak kimsenin giriş yapamayacağı' bildirildi. Öte yandan villanın eklenti bölümlerinin önümüzdeki süreçte yıkılacağı öğrenildi.
Tadilata bağlı mühürlemenin bölgede sıklıkla gerçekleştiğini söyleyen Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, "Bahçeli evlerin ve site alanlarının yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Site içinden ev satın alan vatandaşlarımız özellikle bu ev eskiyse tadilat yaptırmak istiyorlar. Bölgede bu tarz durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Site yönetimiyle bir anlaşmazlık olduğunda gerekli incelemeler yapılıyor ve gerekirse tadilat durduruluyor" dedi.
Ildır bölgesindeki villa değerlerinin 500 bin ila 1,5 milyon lira arasında değiştiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Özgür Avşaroğlu ise "Her sitenin kuruluşunda alınmış olan kararlar vardır. O kararlarda site içerisindeki durumlar çerçevelenmiştir. O çerçevenin dışına çıkıldığı zaman site yönetimi ile mülk sahibi problem yaşayabilir. Site içerisinde bir eviniz varsa site yönetimine danışmadan, yönetimin almış olduğu kararları bilmeden herhangi bir şeye girişilmemesinde fayda vardır" diye konuştu.
ERDOĞDU: KOMŞULARIM NE YAPMIŞSA BENZER TADİLAT
İddialarla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise "Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim" dedi.
CHP'li Erdoğdu, Çeşme'de bulunan villasında kaçak tadilat yaptığı iddiasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Erdoğdu, "Çeşme Ildır'da aldığım kooperatif evinde yaptırdığım cam balkon ve depo/kulübe için kaçak inşaat diye kıyamet koparıyorlar. Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim. Dün akşam Çeşme Belediye Başkanımız Muammer Ekrem Oran'la görüşüp benim evim dahil bu sitedeki imara aykırı tüm yapılaşmalarla ilgili hukuken ne yapılması gerekiyorsa yapmalarını istedim. Ne yapıldığını görmek ve konunun takipçisi olmak üzere bugün İzmir'e gidiyorum" dedi.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandıDevrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandıMalatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik kilit! Durma noktasına geldi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Ölü balıklar tedirgin etmişti! Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.