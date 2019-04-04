HABER

CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 19:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ve Millet İttifakı'nın kazandığını hepimiz biliyoruz.

CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ve Millet İttifakı'nın kazandığını hepimiz biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri de bunu bize söylüyor" dedi.
CHP'li Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erkek, seçim sonrası yapılan itirazlar nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde oy sayımının devam ettiğini söyledi. Sayım sonrası tablonun değişmeyeceğini belirten Erkek, "Yaklaşık 10 gün önce 'dünyanın en sağlıklı, en güvenilir seçimlerini biz yapıyoruz' diyenler bugün şaibeden bahsediyorlar. Lütfen ilkeli ve etik siyaset. Siz seçimlere itiraz ediyorsunuz, itirazlarınızın dayanağı yok . Yargısal bir süreç işliyor. İstanbul'da Adalet Bakanıyla toplantı yapıyorsunuz, lütfen adalete gölge düşürmeyin. Bırakın artık Türkiye'de huzur içinde çalışalım" dedi.
'DEĞİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'
İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu'nun ve Millet İttifakı’nın kazandığını söyleyen Erkek, şunları söyledi:
"Yüksek Seçim Kurulu verileri de bunu bize söylüyor. Bizim elimizde 31 bin 186 ıslak imzalı tutanak da bunu söylüyor. İstanbul'da 11 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı. 11 ilçede 5 bin 768 sandık var. Şimdi kendilerine yazılanları söylüyorlar da, bize yazılanları da söylerlerse daha ciddi olur diye düşünüyoruz. Oluşan fark bu. Yani 11 ilçede sayım sonucu farktan 867 düşülecek. Bu sonucun değişmesi mümkün mü? YSK siyasi partilerle bütün verileri paylaşmak durumunda. Saat 15.42 itibariyle CHP yüzde 48.8. Kazanan Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 4 milyon 171 bin 475, Sayın Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 923 oy almış. Gerçek burada. Bu değişebilir, artabilir, azabilir. Ama yaklaşık 20 binlik farkın geçersiz oylar üzerinden değişmesi mümkün değildir."

FOTOĞRAFLI

CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruz

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
MYP lideri Yılmaz: "Meral Akşener Cumhurbaşkanı olamaz"MYP lideri Yılmaz: "Meral Akşener Cumhurbaşkanı olamaz"
Gemlik’te başkansız devir teslimGemlik’te başkansız devir teslim

En Çok Okunan Haberler

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.