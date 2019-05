CHP'li Erkek: Son sözü İstanbul seçmeni söyleyecek

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesinin gerekçeli kararıyla ilgili, "Hiçbir şeye cevap verememişler. Son sözü İstanbul seçmeni söyleyecek, her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP'li Muharrem Erkek parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin adayları Ekrem İmamoğlu'nun elinden haksız bir şekilde alındığını savundu. YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesinin gerekçeli kararını okuduğunu söyleyen Erkek, "YSK’nın 250 sayfalık gerekçeli kararının ilk 12 sayfası AK Parti'nin itiraz dilekçesinin özeti. Devam eden 84 sayfa YSK'nın yazışmaları, 39 ilçe seçim kuruluna yazdığı yazılar. Yine devam eden 104 sayfa 39 ilçe seçim kurulunun YSK'ya verdiği cevaplar ve tespitler. 38 sayfa da karşı oy yazısı var. Zaten topladığımız zaman geriye yalnızca 12 sayfa kalıyor. 7 üye 17 gün boyunca 12 sayfa bir gerekçe yazmaya çalışmış ama maalesef o da yazılamamış" dedi.

'HİÇBİR ŞEYE CEVAP VEREMEMİŞLER'

Erkek, Türkiye tarihinde YSK'nın bu kararına kadar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına dayanarak iptal edilen hiçbir seçimin olmadığını belirtti. Gerekçeli kararın, İstanbul seçimlerinin siyasi bir kararla iptal edildiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Erkek, şöyle konuştu:

"Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olması esastır ama olmazsa olmaz bir durum değildir. Çünkü 298 sayılı yasanın 23'üncü maddesinin son fıkrası, 'eğer eksiklik, mazeret varsa o eksiklikleri o ilçedeki güvenilir insanlardan doldurabilirsin' diyor, ilçe seçim kuruluna bu yetkiyi veriyor. 22'nci maddenin son fıkrası, 'kamu görevlisi sandık kurulu başkanını atadın, kamu görevlisi üyeyi de belirledin, bunlar seçim günü sabah gelmezse göreve kalan 5 tane siyasi parti üyesinden en yaşlı üye başkanlık eder sandık kuruluna ve işlemler devam eder' diyor. Yani şunu demiyor ki, 'o sandıkta seçmen oy kullanamaz, o sandıkta kullanılan oylar geçersizdir' Bizim kanunumuzda, hukukumuzda sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması sebebiyle o sandıkta yapılan işlemlerin yok sayılacağına dair hiçbir hüküm yoktur. O sandıktan çıkan iradenin yok sayılacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur. Nasıl iptal ediyorsunuz İstanbul seçimini? Bunlara da cevap verememişler zaten hiçbir şeye cevap verememişler."

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'

Erkek, YSK'nın 16 Nisan 2017 referandumunda milyonlarca mühürsüz oyları kabul ettiğini öne sürerek, "O zamanki kanun, 'mühürsüz oy pusulaları geçersiz' diyordu. Lütfen milletin aklıyla alay etmeyin. Kendi tabanınıza bile saygısızlık yapıyorsunuz. Görev yapan pırıl pırıl insanları suçluyorsunuz; ayıptır, günahtır. Türkiye'ye yazık etmek istiyorlar ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. YSK iptal etti ama son sözü İstanbul seçmeni söyleyecek, her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

