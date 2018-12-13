CHP'li Erkek: 'Sürekli insanlarımız ölüyor ama sorumlular hesap vermiyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ''Bu sabahki tren kazasında da üst geçit çöktü. Köprüler çöküyor, viyadükler çöküyor, işçiler ölüyor. Tren yolunda ray çöküyor, çocuklar, anneler, babalar ölüyor. Binalar, madenler çöküyor, sürekli insanlarımız ölüyor ama sorumlular hesap vermiyor. Çünkü adalet çöktü. Asıl temel sorunumuz bu'' dedi. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. “Yine üzücü ve feci bir tren kazası sonucunda yaşamını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Öncelikle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum'' diyen Erkek konuyla ilgili olarak şunları söyledi: ''Bu üzücü tren kazası Çorlu tren kazasını da bizlere maalesef tekrar hatırlattı. Orada da birçok yaşam kaybolmuştu. Çorlu tren kazasında her gün feryat eden bir annenin sesini dahi maalesef iktidar duymuyor. Memleketimizde bu sabahki tren kazasında da üst geçit çöktü. Köprüler çöküyor, viyadükler çöküyor, işçiler ölüyor. Tren yolunda ray çöküyor, çocuklar, anneler, babalar ölüyor. Binalar, madenler çöküyor, sürekli insanlarımız ölüyor ama sorumlular hesap vermiyor. Çünkü adalet çöktü. Asıl temel sorunumuz bu. Adalet çöktüğü için sorumlular maalesef siyaseten de hukuken de hesap vermiyorlar. Ve yaşadığımız her üzücü olayda ülkeyi yönetenlerin hiç bir zaman sorumluluğu da olmuyor. Adalet çökerse vicdanlar çöker, adalet çökerse devlet çöker. Bunu da kesinlikle unutmamalıyız.''

'YARGI İKTİDARIN SİLAHI DEĞİLDİR' Saray'ın üzerinde 'Gezi' adında bir hayalet dolaştığını ifade eden Erkek, ''İşte adalet çöktüğü için 'Gezi Direnişi'nden 5 yıl sonra yine bir soruşturma dalgası başlatıldı. Çünkü seçim yaklaşıyor ve düşmana ihtiyaç var, kutuplaşmaya ihtiyaç var. 'Ergenekon Kumpası' bitti 'Gezi Kumpası' başlıyor. Gezi direnişiyle ilgili Taksim Platformu Üyeleri daha önce yargılanmıştı. Taksim Platformu Üyeleri toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefetten ve örgüt kurmaktan yargılandılar. Ve sonunda hepsi ayrı ayrı beraat ettiler. Bu karar kesinleşti. Ancak ortada kesinleşmiş bir yargı kararı varken, bu yargı kararında da vurgulandığı gibi gösteri hakkı temel bir hak olarak evrensel hukukta ve Türkiye'deki hukukta kabul edilmesine rağmen, bugün yine hukuksuz ve temelsiz bir soruşturma ile karşı karşıyayız. Hiç bir iktidarın yargıya bu kadar zarar vermeye hakkı yoktur. Yargı iktidarın silahı değildir. Yargı yalnızca hukuka bağlıdır '' diye konuştu. 'HİÇ KİMSE UNUTMASIN Kİ GEZİ ONURLU BİR DİRENİŞTİR'