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CHP'li Erkek'ten Berberoğlu açıklaması: Çok geç kalmış bir karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu için verilen tahliye kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnfazı durdurma kararı çok geç kalmış bir karar.

Gökhan CEYLAN- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu için verilen tahliye kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnfazı durdurma kararı çok geç kalmış bir karar. Tek sevindiğimiz nokta, bu akşam ailesiyle birlikte olacağı" dedi.
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi'nin MİT TIR'ları davasında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Daire, onama kararı ile birlikte Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.
'DAVANIN DURDURULMASI GEREKİYORDU'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu için verilen tahliye kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Muharrem Erkek, şunları söyledi:
"Bu haksız cezanın onanması büyük bir adaletsizlik ve yargının ne kadar ağır baskı altında olduğunu ve yargının ne kadar siyasallaştığını da gösteriyor. İnfazı durdurma kararı çok geç kalmış bir karar. Enis Berberoğlu mazbatasını alır almaz yeniden milletvekili seçildiği anda infazın hatta davanın da durdurulması gerekiyordu. Çünkü dokunulmazlığı olan bir milletvekili hakkında bir dava bir dosya yürütülemez, bir karar verilemez, yargılama yapılamaz ve tutuklama da olamaz. Ama davayı sonuçlandırmış. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi anladığımız kadarıyla onama kararı vermiş. Davayı durdurmamış, dosyayı durdurmamış sadece infazı durdurmuş. Tek sevindiğimiz nokta, bu akşam ailesiyle birlikte olacağı. Ama başka bir sürü hukuki sakınca arz eden bir kararla karşı karşıyayız."
'HUKUKEN ANAYASA'YA AYKIRI BİR KARAR'
Anayasa'ya aykırı bir karar ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Muharrem Erkek, şöyle konuştu:
"Kesinleşmiş bir ceza nedeni ile bu ceza Meclis'e gönderildiğinde, milletvekilliğini düşürme gibi bir işlem karşı karşıya kalınabilir. O yüzden son derece, hukuken Anayasa'ya aykırı bir kararla karşı karşıyayız. Çünkü yeniden seçilen bir milletvekili hakkında derhal ne dava olursa olsun o davanın durması gerekir. Yeniden dokunulmazlığı kaldırılmadığı sürece bir dosya ile karar veremezsiniz. Ama karar verilmiş anladığımız kadarıyla. Onama kararı son derece yanlış. Dosya ve dava ile ilgili de durdurma kararı verilmeliydi. Kararı gördüğümüz zaman ayrıntılı değerlendirme yapacağız."

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