CHP'li Erol: "Evren'in adı tarihe hak ettiği şekilde geçecek"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'in adının en kısa sürede cadde ve sokaklardan silineceğini söyledi.

Erol, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Evren'in adının caddelerden, sokaklardan silinmesiyle ilgili araştırma önergesi verdiklerini, CHP Yerel Yönetimler Başkanlığının, Kenan Evren'in adının meydanlardan, caddelerden, sokaklardan silinmesiyle ilgili genelge yayımladığını belirtti.

Ankara'nın ilçelerinden birisinin adının Evren olduğunu hatırlatan Erol, Evren adının değişmesiyle ilgili hem AK Parti hem de CHP milletvekillerinin kanun teklifi verdiğini, bunun İçişleri Komisyonunun ardından Genel Kurul gündemine geleceğini söyledi.

Kenan Evren'in adının bir ilçe, 17 mahalle, 9 köy, 7 bulvar, 86 cadde, 17 yerleşim alanı ve 295 sokakta yer aldığını ifade eden Erol, "Bu ülkede güç elinizde olduğu zaman adınızı her yerde yaşatabilirsiniz, kendinizi kahraman ilan edebilirsiniz. Ama tarih bir gün gelir, sizi o gün yaptıklarınız için bugün mahkum eder." diye konuştu.

Kenan Evren'in cenazesine, devlet töreni olmasaydı sivillerin katılmayacağına dikkati çeken Erol, "En kısa zamanda Kenan Evren'in adı tarihe hak ettiği şekilde, kahraman olarak değil, Cumhuriyete hainlik yapmış bir kişi, general olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.

