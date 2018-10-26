CHP’li Erol: Kınama cezasına itiraz etmeyeceğim

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapıp, parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklaması üzerine sevk edildiği disiplin kurulunda, kınama cezası aldı. Erol, karara saygı duyduğunu ifade ederek, "Partimin kurumsal kimliğini korumak adına karara itiraz etmeyeceğimi ve bu karara saygı duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Hakkındaki kınama kararını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, karara saygılı olduğunu söyledi ve şöyle dedi:

"24 Haziran seçimlerine müteakip yapmış olduğum açıklama nedeniyle olağanüstü toplanan PM’de kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştim. Bugün YDK toplanarak sevk gerekçemi incelemiş ve hakkımda kınama cezası vermiştir. Partimin kurumsal kimliğini korumak adına karara itiraz etmeyeceğimi ve bu karara saygı duyduğumu belirtmek isterim. 34 yıllık siyasi geçmişi olan biri olarak bu süre içerisinde saygıdeğer 8 genel başkan ile çalıştım. Bilinmesini isterim ki etik değerlerim, sorumluluğum kişilere dayalı siyasete değil; partimin kurumsal işleyişine ve kimliğinedir. Çünkü görevlerimizin ve ünvanlarımızın tanımı ne olursa olsun bunların geçici olduğunu biliyorum. Aslolan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'nin asırlık değerleri ve kurumsal kimliğidir. Yaşasın Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

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