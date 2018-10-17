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CHP'li Erol: Önümüzdeki günlerde kabine değişikliği olabilir (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "AK Partili vekillerin dışarıdan bakanlarla ilgili sıkıntısının olduğunu duyduk.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "AK Partili vekillerin dışarıdan bakanlarla ilgili sıkıntısının olduğunu duyduk. Önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği olabilir" dedi. CHP Elazığ Milletvekili Erol, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erol, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili "Yaklaşık 5 milyon Suriyeliyi barındıran Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendi vatandaşlarının mağduriyetini gidermesi gerekiyor. Üzülerek, söylüyorum ki artık Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ayrıcalıklı değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ayrıcalıkları, devletin imkanlarının onlara tanınması, kendi yurttaşlarımızdan daha fazla. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırken, bunlara sabit her ay ücretler ödenirken, diğer taraftan primini ödeyip, emeklilik hakkını kazanan insanların bu şekilde mağdur edilmesini çok doğru bulmuyorum. İnsanları beklenti içine sokup, seçim sonrası bunu reddetmeyi doğru bulmuyorum" diye konuştu. CHP'li Erol, 'kulis bilgisi' paylaşmak istediğini de belirterek, "Kabinede rahatsızlıkların olduğunu, AK Partili vekillerin dışarıdan bakanlarla ilgili sıkıntısının olduğunu duyduk. Önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği olabilir; çünkü Türkiye, bu sistemi kaldırmıyor. Önümüzdeki hafta kabine değişikliğini görebiliriz. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak 'Valiler Kararnamesi' ile eski AK Partili vekillerin vali olarak atanacağı bilgisine sahibiz" dedi.

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