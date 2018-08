CHP'li Erol: Tunceli Aliboğazı'ndaki orman yangını söndürüldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Aliboğazı Vadisi'nde çıkan orman yangının tamamen söndürülerek kontrol altına alındığını söyledi. Bugün CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplam ile Tunceli'ye gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılınç ve CHP'li Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat ile bir araya geldi. Erol ve beraberindekiler yaklaşık bir haftadan beri devam eden ve bu sabah tamamen söndürülen Aliboğazı Vadisi yakınlarındaki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP Erol, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yanan ormanların sadece Tunceli'ye ait ormanlar olmadığını, milli bir servet olduğunu belirterek, "Bugün buraya CHP Tunceli ve Elazığ İil Başkanları ile Hozat belediye başkanımızla geldik. Hozat belediye başkanımız bölgeyi iyi bilmekte ve yangına birebir müdahale ederek söndürme çalışmalarına yerinde katılıyor. Başta belirtmek isterim buradaki ormanlar sadece Tunceli'nin ormanları değil Türkiye'nin milli servetidir. Yani tüm Türkiye'nin ormanıdır. Haliyle burada terörle mücadele edilirken de değişik amaçlı ve suiistimalden kaynaklı orman yangınlarının çıkması zaman zaman yaşanan olaylar. Ama tabii ki hükümetimizin, devletimizin, Türkiye'nin her yerinde orman yangınlarına yaptığı müdahaleyi burada da yapması gerekiyor. Orman yangınlarının önlenmesi için bu bölgede de gerekli tedbirler önceden alınmalı. Sevindirici olan şudur ki şu an bölgede bahsedildiği gibi çok büyük bir yangın ile karşı karşıya değiliz. Daha çok gece fazla etkili olmayan gündüz sıcakların etkisiyle etkili olan bitki örtüsü yangını yaşanmış bölgemizde. Şu an yangın tamamen söndürülmüş diyebiliriz" dedi.