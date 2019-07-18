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CHP'li Erol'dan, Ayaz ile Nupelda'nın ailesine ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

CHP'li Erol'dan, Ayaz ile Nupelda'nın ailesine ziyaret

Ferit DEMİR/ OVACIK(Tunceli),(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.
CHP Elazığ Milletvekili Erol, beraberindeki Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ve
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte, PKK'lı teröristlerin bombasıyla şehit olan Nupelda ve Ayaz'ın anneleri Cevriye ile babaları Ekber Güloğlu'ya başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kardeşlerin mezarlarını ziyaret eden Erol ve beraberindekiler daha sonra Güloğlu'nun evine geldi. Erol, acılı baba Ekber Güloğlu ile yaptığı görüşmesinde, olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.
'BÖLGEYE 3 YILDIR ASKER HİÇ GİTMEMİŞ'
Ziyarette konuşan Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile için gereken her şeyin yapılması talimatını verdiği belirterek, "Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin hayatını kaybettiği olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Buraya gelmeden vali ve askeri yetkililer ile konuştum. Patlayıcının cinsi konusunda kriminal çalışma devam ediyor. Yakın zamanda kesin olarak ne tür bir patlayıcı olduğu ortaya çıkacaktır. Bölgeye 3 yıldır asker hiç gitmemiş. Bomba oraya yakın bir zamanda bırakılmış, birtakım bilgiler var elimizde. Ama kriminal sonuç çıkmadan bir şey demek yanlış olur. Patlayıcı bir el bombası olabilir, el yapımı patlayıcı da olabilir. Soruşturma sonucunu beklemek gerek" dedi.
'BİZİM CİGERLERİMİZ YANDI BAŞKALARININ CİĞERLERİ YANMASIN'
Teröre iki yavrusunu kurban veren Ekber Güloğlu ise yaşadıkları acıyı kimsenin yaşamaması temennisinde bulundu. Güloğlu, patlamanın yaşandığı anı da anlatarak, şunları söyledi:
"Çocuklarımızla birlikte misafirler de vardı, çadırda yemek yiyorduk. Çocuklar yemek yiyip dışarı çıktı. Aradan 2-3 dakika geçmeden patlama sesi geldi hepimiz dışarı çıktık. Baktık çocuklarımın ikisi de yerde başka ne olsun. O patlayan bomba nereden geldi nasıl geldi hiçbir şey bilmiyoruz. Benim ciğerim yandı. Artık başkasının ciğerleri yanmasın bundan sonra. O bomba her ne ise yeni bırakılmış. Biz orayı sürekli kullanıyoruz. Hayvanlarımız o bölgede geziyor ne ise yeni bir şey. Orada olsa biz görürdük."
Görüşme esnasında anne Cevriye Güloğlu'nun yaktığı Zazaca ağıtlar ise yürekleri dağladı.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Güloğlu ailesini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun baba Ekber Güloğlu ile yaptığı görüşmede, "Her zaman yanında olacağız. Olayın bizzat takipçisi olacağım, terörü şiddetle kınıyorum. İki yavrumuzun acısını yüreğimde yaşıyorum. Bombayı kimler nasıl koydu güvenlik birimleri araştırıyor. Faillerinin bulunması için var gücümüzle olayın takipçisiyiz. Ailenize her türlü desteği vermeye hazırız" dediği öğrenildi.
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CHP'li Erol'dan, Ayaz ile Nupelda'nın ailesine ziyaretCHP'li Erol'dan, Ayaz ile Nupelda'nın ailesine ziyaretCHP'li Erol'dan, Ayaz ile Nupelda'nın ailesine ziyaretCHP'li Erol'dan, Ayaz ile Nupelda'nın ailesine ziyaret

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