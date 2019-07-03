HABER

CHP'li eski Genel sekreter Şeref Bakşık 92 yaşında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 02:13 | Son Güncelleme

 CHP'de İsmet İnönü döneminin son genel sekreteri olan, İzmir İl Başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde de bulunan siyasetin önemli isimlerinden Şeref Bakşık, (92) bugün hayatını kaybetti.

İZMİR, (DHA)- CHP'de İsmet İnönü döneminin son genel sekreteri olan, İzmir İl Başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde de bulunan siyasetin önemli isimlerinden Şeref Bakşık, (92) bugün hayatını kaybetti. Bakşık, Çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından, defnedilecek.
Uzun yıllar CHP’de görev yapan, milletvekilliği, genel sekreterlik, cumhuriyet senatörlüğü ve il başkanlığı gibi görevlerde bulunan Şeref Bakşık, bugün Hatay'da bulunan evinde hayatını kaybetti. Bakşık'ın naaşı, Çarşamba Hatay Murat Reis Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

PARTNERÜnlü çiftin boşanmasının ardında o isim mi var?Ünlü çiftin boşanmasının ardında o isim mi var?
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’deHakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi (2) Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi (2) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

ABD Senatosu'ndan Hafter'e giden silahlar için soruşturma

ABD Senatosu'ndan Hafter'e giden silahlar için soruşturma

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de

Giresun'da denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Balıkçılar buldu! Acı haber geldi

Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.