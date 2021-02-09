HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP’li eski ilçe yöneticisi kazada yaşamını yitirdi

CHP’li eski ilçe yöneticisi kazada yaşamını yitirdi

09.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
CHP’li eski ilçe yöneticisi kazada yaşamını yitirdi

İzmir’in Menemen ilçesinde aracıyla dereye düşen CHP Menemen İlçe Başkanlığı eski yöneticisi Hakan Taşkıntuna yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre Hakan Taşkıntuna yönetimindeki 35 ARV 997 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Maltepe Villakent Kavşağı’nda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İzmir’in Menemen ilçesinde aracıyla dereye düşen CHP Menemen İlçe Başkanlığı eski yöneticisi Hakan Taşkıntuna yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre Hakan Taşkıntuna yönetimindeki 35 ARV 997 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Maltepe Villakent Kavşağı’nda kontrolden çıkarak dereye devrildi. Sabah saatlerinde derenin içerisinde aracı gören diğer sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dere içerisindeki araç itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Hakan Taşkıntuna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Taşkıntuna’nın yakınlarının akşam saatlerinden beri kendisinden haber alamadığı öğrenilirken, kazada yaşamını yitiren siyasetçinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından önce Menemen Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski Başkan Aksoy ile beraber istifa etmiş
Öte yandan meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hakan Taşkıntuna’nın Menemen Belediyesi eski başkanı Serdar Aksoy ile birlikte çalıştığı, Aksoy döneminde belediye şirketlerinden META-SU’da müdür olarak görev aldığı ve Aksoy’un partiden istifasının ardından CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP’li eski ilçe yöneticisi kazada yaşamını yitirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Haziranda mutasyonlu virüse karşı aşı devreye girebilirBilim Kurulu Üyesi Ünal: Haziranda mutasyonlu virüse karşı aşı devreye girebilir
Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yoluBilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Ne zaman kar yağacak? İşte o tarih!

Eşini ve çocuklarını evden gönderip, 7'nci kattan ölüme atladı

Eşini ve çocuklarını evden gönderdi, sonrası korkunç

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

PTT personel alımı 2021: PTT yazılı sınav konuları ve başvuru şartları neler? PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak?

PTT personel alıyor mu?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan dikkat çeken sözler: Anayasa'yı işlevsiz hale getirebilir

AYM Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler

Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel'e mahkemeden ceza

Oğuz Arda Sel'in annesine mahkemeden ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.