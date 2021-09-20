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CHP'li eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

20.09.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP eski milletvekili Şahin Mengü'nün burun kanaması şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün ölüm haberini Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk, twitter hesabından duyurdu. Koncuk, "Genel Başkan Yardımcımız Sn. Burak Mengü'nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür" ifadelerini kullandı.

Mengü'nün bugün Ankara'da yüksek tansiyona bağlı burun kanaması şikayetiyle kaldırıldığı Kavaklıdere Bayındır Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği yapan Şahin Mengü, Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu. 4 Nisan 1948'de Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelen Mengü, Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve uzun yıllar serbest avukatlık yapmıştı. Şahin Mengü, gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün de babasıydı.

Mengü, 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den Manisa milletvekili seçilmişti.

ANKA / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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