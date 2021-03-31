CHP’li eski vekilin çalınan traktörü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde avukatlık mesleğinin yanı sıra çiftçilikle de uğraşan 26. Dönem CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun 3 hafta önce çalınan traktörü jandarma ekipleri tarafından İzmir’in Kiraz ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, CHP’nin eski Manisa Milletvekili Avukat Çitfçi Mazlum Nurlu’ya (56) ait 45 SC 6809 plakalı traktör ile traktöre bağlı çapa makinesi ve römorku, Durasıllı Mahallesi’ndeki çalışanı olan M.S.’ye (62) ait ikametin önünden yaklaşık 3 hafta önce çalındı. Nurlu’nun şikayeti üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurup, şüpheli ve şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri, traktörün İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Armutlu bölgesine götürüldüğünü tespit etti. Armutlu’da çalışmalarını sürdüren ekipler, traktörün İzmir’in Kiraz ilçesine satıldığını belirledi. Çalışmalarını Kiraz ilçesinde sürdüren ekipler, Umurcalı Mahallesi’ndeki B.E.’nin(26) çiftliğinde traktörü plakasız şekilde buldu. B.E.’nin ise kendisine traktörü satan F.A. ile kimliği belirsiz 3 kişinin olduğunu söyledi. Çalınan traktörü satın alan B.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, traktör ise Nurlu’ya teslim edildi.



