HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP’li eski vekilin çalınan traktörü bulundu

CHP’li eski vekilin çalınan traktörü bulundu

31.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde avukatlık mesleğinin yanı sıra çiftçilikle de uğraşan 26.

CHP’li eski vekilin çalınan traktörü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde avukatlık mesleğinin yanı sıra çiftçilikle de uğraşan 26. Dönem CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun 3 hafta önce çalınan traktörü jandarma ekipleri tarafından İzmir’in Kiraz ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, CHP’nin eski Manisa Milletvekili Avukat Çitfçi Mazlum Nurlu’ya (56) ait 45 SC 6809 plakalı traktör ile traktöre bağlı çapa makinesi ve römorku, Durasıllı Mahallesi’ndeki çalışanı olan M.S.’ye (62) ait ikametin önünden yaklaşık 3 hafta önce çalındı. Nurlu’nun şikayeti üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurup, şüpheli ve şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri, traktörün İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Armutlu bölgesine götürüldüğünü tespit etti. Armutlu’da çalışmalarını sürdüren ekipler, traktörün İzmir’in Kiraz ilçesine satıldığını belirledi. Çalışmalarını Kiraz ilçesinde sürdüren ekipler, Umurcalı Mahallesi’ndeki B.E.’nin(26) çiftliğinde traktörü plakasız şekilde buldu. B.E.’nin ise kendisine traktörü satan F.A. ile kimliği belirsiz 3 kişinin olduğunu söyledi. Çalınan traktörü satın alan B.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, traktör ise Nurlu’ya teslim edildi.

CHP’li eski vekilin çalınan traktörü bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
30 yıllık örgüt mensubu teslim oldu30 yıllık örgüt mensubu teslim oldu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gazeteciler ne zaman aşı olacak? 212'li basın çalışanları için aşı randevusu açıldı

212'li basın çalışanları için aşı randevusu açıldı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist teslim oldu

30 yıllık örgüt mensubu teslim oldu

Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı! Zanlının pişkin sözleri çileden çıkardı

Atatürk heykeline çirkin saldırı! Zanlının sözleri çileden çıkardı

Son dakika! Vergi borcunu ödemek isteyenler sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.