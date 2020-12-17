HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı’nın “Cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılanmasına başlandı

CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı’nın “Cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılanmasına başlandı

17.12.2020 18:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilk duruşmada iftiraya ve komploya kurban gittiğini savunarak, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olmayan sahte bir hesap olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yargılanmasına başlanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilk duruşmada iftiraya ve komploya kurban gittiğini savunarak, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olmayan sahte bir hesap olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yargılanmasına başlanıldı. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Halil Arda ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede verdiği ifadede iddianamede belirtilen paylaşımları kendisinin yapmadığını ve paylaşım yapılan hesabın kendisine ait olmadığını savunan Arda, “Bir iftira ve komploya maruz kaldığımı, kurban gittiğimi düşünüyorum. Asla nezaket dilini terk etmiş birisi değilim. Şahit olarak dinlenen kişiler belediyede işten attığım kişilerdir. B.Z. de belediye başkanlığı için yarıştığım kişidir, aramızda husumet vardır. Algıyı kırmak için dayımın oğlu R.K.’yi de tanık olarak dahil ettiklerini düşünüyorum. Paylaşımın yapıldığı söylenen hesap fake hesaptır. Fake olduğunu düşündüğüm için Facebook yönetimine bu hesap nedeniyle bir bildirimde bulunmadım. Ben böyle bir suç işlemediğim için beraatımı istiyorum” dedi.

“Ceza arttırılmalıdır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Gülşen Gezici ise Halil Arda’nın soruşturma aşamasında Facebook sayfasının kendisine ait olduğunu ve eşi tarafından yönetildiğini ifade ettiğini belirterek, “Sonrasında hesabın fake olduğunu söyleyip suçtan kurtulmaya yönelen, toplanan delillerle uyumlu olmayan beyanlarda bulunmuştur. Zaten paylaşımların yapıldığı dönemde belediye başkanı olmadığından hesabın kendisi tarafından yönetildiği malumdur. 2013’den 2018’e kadar yapılan pek çok paylaşım söz konusudur. Araştırma raporunda sanığın kullandığı telefon hattı üzerinden Facebook hesabı olduğu ve kendisi tarafından kapatıldığı belirlenmiştir. İhbardan sonra hesabın kapatıldığı düşüncesiyle delillerin karartıldığı kanaatindeyiz” dedi.
Avukat Gezici, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun yasal unsurlarının oluştuğunu ifade ederek, “Suçun alenen ve internet yoluyla işlenmesi sebebiyle ceza arttırılmalıdır. Sanığın açıklamaları, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez” diye konuştu.
Duruşma savcısı ise Facebook Türkiye Temsilciğine müzekkere yazılarak, paylaşımların yapıldığı hesabın açılış ve kullanım bilgileri ile hesaba giriş yapılan ID ve IP detay bilgilerinin gönderilmesinin istenilmesini talep etti. Hakim, Facebook Türkiye Temsilciğine müzekkere yazılarak, paylaşımların yapıldığı hesabın açılış ve kullanım bilgileri ile hesaba giriş yapılan ID ve IP detay bilgilerinin gönderilmesinin istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında 2016 yılında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda’yı ifade vermeye çağırmıştı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Arda, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
CHP'de bir taciz iddiası daha! CHP'de bir taciz iddiası daha!
YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?

En Çok Okunan Haberler

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

CHP'de bir taciz iddiası daha!

CHP'de bir taciz iddiası daha!

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.