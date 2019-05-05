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CHP'li gençler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı. Taksim'den, Dolmabahçe'ye yürüyen grup, 6'ncı Filo'nun denize döküldüğü noktada denize karanfil attı.

Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nde saat 16.00'da bir araya gelen aralarında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu CHP İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmak için Dolmabahçe'ye yürüdü. Marşlar ve meşaleler eşliğinde yürüyen grup üyeleri, sloganlar attı. Yürüyüşün ardından Dolmabahçe'ye gelen grup, 6'ncı Filo'nun denize döküldüğü noktada denize karanfil attı. Yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

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