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CHP'li Gök: Bu kaza Türkiye'yi derinden sarstı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak, "Bu kaza Türkiye'yi derinden sarstı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak, "Bu kaza Türkiye'yi derinden sarstı. Umarım bu olaydan gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir daha bu üzücü olayların yaşanmaması konusunda gerekli tedbirler alınır ve Türkiye bu olayları bir daha yaşamaz" dedi.

CHP Milletvekili Levent Gök, beraberindeki bir grup partili ile kazanın olduğu alanda inceleme yaptı. Daha sonra açıklamalarda bulunan CHP'li Gök, son derece üzücü bir hadise ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Kazanın nedeninin bir an önce açıklanması gerektiğini söyleyen Gök, "Son günlerde tren kazalarının giderek arttığı ülkemizde kuşkular bir an önce giderilmelidir. Aldığımız bilgilere göre hayatını kaybeden 9 yolcumuzun 3'ü makinist. Tabi enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabi bu kaza Türkiye'yi derinden sarstı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, yetkililer olay yerinde. Ben hayatını kaybeden yolcularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bu olaydan gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir daha bu üzücü olayların yaşanmaması konusunda gerekli tedbirler alınır ve Türkiye bu olayları bir daha yaşamaz" dedi.

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