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CHP'li Gök: Meclis, ortak refleks göstermeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Levent Gök, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili, "Sivas olaylarının benzeridir. Hayatta kalmamız bugün mucizedir.

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Levent Gök, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili, "Sivas olaylarının benzeridir. Hayatta kalmamız bugün mucizedir. Bu saldırının azmettiricileri hakkında Meclis, ortak refleks göstermelidir. Bunu yaparsak Türkiye'nin önünü açarız" dedi.
CHP'li Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Şehit cenazesindeki saldırı sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunduğunu hatırlatan Gök, açıklamayı 'Meclis Başkan Vekili' sıfatıyla yaptığını kaydetti. Gök, "Ülke tarihimizin en karanlık, en tartışmalı günlerinden birini yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik siyasi yaşantısında pek çok hadise olmuştur; ancak dün yaşanan hadise, demokrasi bakımından bakıldığında mutlaka sorgulanması gerekir. Şehidimizin cenazesine 'Meclis Başkan Vekili' sıfatımla Meclis'i temsilen katıldım. Bundan Çubuk Emniyet Müdürlüğü haberdar edilmiştir. Daha araçtan iner inmez başlayan tepkiler, cenaze töreni sırasında başka evreye geçmiş, can güvenliğini tehdit eder bir hale gelmişti. Cenaze töreninde şehidimize büyük saygısızlık yapılmıştır, cenazenin kılınmasının bile engellendiği olayı ülkemize yakıştıramıyorum. Bu acı paylaşmayı, kendilerine siyaset alanı haline çevirenlere izin mi vereceğiz, prim mi vereceğiz?" diye konuştu.
'5- 6 İNSANIN GÖZALTINA ALINMASIYLA BİTECEK OLAY DEĞİL'
Türkiye'ye bu tablonun yakışmadığını dile getiren Gök, "Cenaze namazı kılındıktan sonra olayların başka noktaya evrildiğinde biz aracımızı beklerken grupla karşı karşıla geldik. Arenada aslanların önüne atılan insanlar misali yüzlerce insanın tepkisinin yoğunlaştığı, fiziki saldırıya dönüştüğü noktada korumasız ve çaresiz bırakıldık. Bu sıradan bir olay değildir, 5- 6 insanın gözaltına alınmasıyla bitecek bir olay değildir. Organize olaydır. Olayın arkasında planlayıcıları, azmettiricileri mutlaka bulunmalı ve demokrasi adına hesap sorulmalıdır. Canımızı emanet ettiğimiz hangi kurumlar varsa onların gözü önünde cereyan etmiştir bu olay" dedi.
'SİVAS OLAYLARININ BENZERİ'
Ankara Valisi'nin olayı 'protesto' olarak nitelendirmesini üzüntüyle karşıladığını belirten Gök, "Ülkemizi yöneten kadrolar, olay sırasında ve olaydan sonra da durumun vehametini kavramamışlar. Olay, Vali'nin söylediği gibi sıradan bir olay değildir. Olay organize bir terör eylemidir. Sivas olaylarının bir benzeridir. Dün orada bir can pazarı yaşandı. Hayatta kalmamız bugün mucizedir. Yüzlerce kişinin saldırdığı bir ortamda demokrasiye bir tokat atılmıştır. Bu olayı geçiştirmemiz mümkün değildir. 5- 6 kişinin karıştığı bir hadise değil. Ön planda olanları yakalayarak, azmettiricileri ve olayı planlayanlar cenaze namazının kılındığı caminin avlusunun muhtelif yerlerinde konuşlanmak üzere ortaya çıkmışlardır. Şehit ailesi, namaz kılınırken ağlamıştır. Bir şehidin böyle acı bir olayla namazının kılınmamasını kabullenmek mümkün değildir. Şehit ailesi bir kez daha evlatlarını şehit vermenin acısını yaşamıştır. Bunu yapanlar bırakın Müslüman olmayı insan dahi değildir" diye konuştu.
'MECLİS ORTAK REFLEKS GÖSTERMELİ'
CHP'li Gök, siyasetçilerin kullandıkları sözcükleri özenle seçmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bir şehit cenazesinde buluşamayacaksak nerede buluşacağız? Bunun sorumlusu kimdir? Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye öylesine sıradan sözlerle insanların kutuplaştırılarak ayrıştırılacağı bir ülke değildir. Buna izin vermeyeceğiz. Hepimizin üzerine düşen, bu olayın sorumlularını yakalayarak hukuk önünde hesap sormaktır. Hukuk devletimizi güçlendirmek, bu olayda Türkiye Cumhuriyeti reflekslerini göstermek hepimizin başlıca görevi olmalıdır. Herkesin alması gereken çokça dersler bulunmaktadır. Bu saldırının azmettiricileri hakkında Meclis ortak refleks göstermelidir. Bunu yaparsak Türkiye'nin önünü açarız. Bir ana muhalefet partisi lideri, yanında Meclis Başkan Vekili ve başka milletvekillerinin bulunduğu bir ortamda yapılan bu hadiseyi önleyememeyi Türkiye dünyaya anlatamaz."

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