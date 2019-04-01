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CHP'li Gökhan, başkanlığı ve doğum gününü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre dördüncü kez CHP'den belediye başkanı seçilen Ülgür Gökhan, başarısını ve 69'uncu yaş gününü partililer ile pasta keserek kutladı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre dördüncü kez CHP'den belediye başkanı seçilen Ülgür Gökhan, başarısını ve 69'uncu yaş gününü partililer ile pasta keserek kutladı.

Çanakkale'de üç dönemdir belediye başkanı olan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ülgür Gökhan, resmi olmayan sonuçlara göre, dördüncü dönemde de başkan seçildi. Bugün doğum günü olan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile CHP lokali önünde partililerle bir araya geldi. Ülgür Gökhan, pasta keserek, belediye başkanlığını ve doğum gününü kutladı.

Kutlamaya CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. CHP lokali önüne gelen partililere teşekkür konuşması yapan Başkan Gökhan, "Özgürlüklerin kentinde mutlu bir biçimde inşallah hep beraber 5 yıl daha yaşayacağız. Daha sonra uzun yıllar da bu kentte yine sizler özgürce yaşamaya devam edeceksiniz. Geçmiş yıllarda normalde seçimler 27'si, 28'i, 29'u gibi oluyordu. Ertesi günü 1 Nisan olmuyordu. İlk defa 1 Nisan oldu. O da bugüne, benim doğum günüme denk geldi. Dolayısıyla bu sefer iki tane mutluluğu paylaşıyoruz; bir seçimleri, bir de doğum günümü. Kimin bana oy verip vermediğine bakmam. Ben Çanakkale'nin başkanıyım. Hepiniz Çanakkalelisiniz. Burada olan olmayan herkes Çanakkaleli. Çanakkale'yi daha ileri seviyelere, daha üst seviyelere çıkartmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Bunda başarılı olacağız" dedi.

Başkan Ülgür Gökhan, daha sonra 69 yaşına girmesi nedeniyle kendisi için hazırlanan, üzerinde eşi Hale Gökhan ile birlikte fotoğrafı, 'Özgürlüğün Kentinin Başkanı, İyi ki Doğdun' yazısı ve CHP logosu yer alan pastayı kesti.

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