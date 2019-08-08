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CHP'li Gökhan: Mücadele 2001 yılında başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Kirazlı Balaban mevkiindeki yürütülecek altın ve gümüş madeni arama çalışmaları nedeniyle Kaz Dağları için verilen mücadelenin 2001 yılında başladığını söyledi.

CHP'li Gökhan: Mücadele 2001 yılında başladı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Kirazlı Balaban mevkiindeki yürütülecek altın ve gümüş madeni arama çalışmaları nedeniyle Kaz Dağları için verilen mücadelenin 2001 yılında başladığını söyledi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclis salonunda 'su ve vicdan nöbeti' hakkında basın toplantısı düzenleyerek, değerlendirmede bulundu. Belediye Başkanı Ülgür basın toplantısında, 14'üncü gününe gelinen eylemin uluslararası boyuta taşınmasında destek verenlere teşekkür etti.
Kaz Dağları için verilen mücadelenin 2001 yılından başladığını söyleyen Başkan Ülgür Gökhan, şöyle konuştu:
Su ve Vicdan Nöbeti'nin bugün 14’üncü günü. Önce Kaz Dağları ve ardından tek içme ve kullanma su kaynağımız Atikhisar Barajı'nın üzerinde süren metalik, madencilik faaliyetlerinin kurulacağı ve sonuçlarına dikkat çekmek üzere Çanakkale Belediyesi, çevre dernekleri, baro, tabip odaları gibi birlikler ver derneklerle bu mücadeleyi sürdürmekteyiz. Burada uzun yıllardır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bunun başlangıç tarihi 2001 yılıdır. Kaz Dağları'ndaki bu yöredeki ormanların yok edilerek özellikle siyanürle altın işletmeciliği konusundaki hareketlilik artmış. Biz burada akılla, bilimle, hukukla ilerliyoruz. İş suyumuza kadar dayanınca talan edilmesin diye mücadele ettiğimiz alanın hava görüntülerini elde ettik. Bunun sonucundan eylemsel mücadele yapılması gerektiği ortaya çıktı. 26 Temmuz’dan beri bu süreç devam ediyor. Bir anda hala vicdanını kaybetmemiş kesimlerde, kurumlarda dikkat çekti. Pek çok sanatçı, gazeteci hatta turizm profesyonelleri, barolar bu konuda duyarlılık gösterdi. 5 Ağustos’ta bizim yanımıza gelip eylemimize gelip birlikte oldular. Onbinler orada hem olayı gördüler, hem de bu konudaki desteklerini bize sundular. Bu olayı uluslararası platformlara taşıyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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CHP'li Gökhan: Mücadele 2001 yılında başladı

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