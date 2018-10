CHP'li Gürer TBMM'de elinde lop etle ile basın toplantısı yaptı (3)

Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirdiği 'lop' eti göstererek kemiksiz et ithalatının durdurulması gerektiğini söyledi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kürsüye lop et ve küflü ekmek getirdi. Küflü ekmeği koklatan Ömer Fethi Gürer "Bunu dün akşam marketten aldım. Ürünün son kullanma tarihinin geçmesine 10 gün süre var. Ama görüyorsunuz küflenmiş. İnsanlar kokusundan rahatsız oluyor. Marka ürünlerde durum buysa gerisi nasıldır?" dedi. 'LOP ETE BAŞKA ETLERİN KARIŞMA RİSKİ BÜYÜK' Daha sonra marketten aldığı lop eti gösteren Ömer Fethi Gürer, kemiksiz et ithalatının önünün açıldığını belirterek, şunları söyledi: "Burada büyük bir risk var. Çünkü kemiksiz etin menşeini belirlemek zordur. Diğer hayvanların etinin karışması ve hastalık riski oluşuyor. Türkiye, kemiksiz et ithalatından vazgeçmelidir. 28 Eylül’de resmi gazetede yayınlanan duyuruyla 300 TIR lop etin girişinin önü açıldı. Bu etleri kim getiriyor? Büyük risk var. Bu et kesildi, ambalaj sırasında farklı etlerle karışma ihtimali söz konusu. Bu ette hastalıklı etin girmesinin önü açılabilir. Sığır diye domuz etinin, at etinin karışması söz konusu olabilir."