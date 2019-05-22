CHP'li Gürer'den bayramlık şeker ve lokumla basın toplantısı

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de, elinde bayramlık çikolata ve şeker ile basın toplantısı düzenledi. CHP'li Gürer, "1 kilogram lokumun fiyatı 30 liradan 60 liraya çıktı. Piyasada 15 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla lokum satılıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Ramazan Bayramı öncesi, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bayramda ikram edilen şeker, çikolata, lokum ve baklava gibi ürünlerdeki fiyatların geçen yıla göre yüzde 40 ile 50 arasında arttığını belirtip, yanında getirdiği ikramlık ürünlerdeki fiyat artışlarını sıraladı. Gürer, 1 kilogram lokumun fiyatının 30 liradan 60 liraya çıktığını, piyasada 15 lira ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla lokum satıldığını söyledi.

CHP'li Gürer, geçen yıl 55 lira olan ortalama kalite baklavanın fiyatının 90 liraya kadar yükseldiğini kaydetti. Gürer, bu ürünlerdeki ortalama fiyat artışının yüzde 40 ile 50 arasındaki oranlarda değiştiğini aktardı.

'MERDİVEN ALTI' ÜRETİM UYARISI

CHP'li Gürer, şeker, lokum, baklava ve çikolata gibi ürünlerdeki fiyat artışının, merdiven altı imalathanelerde yapılan üretimlerin de artmasına neden olduğunu öne sürdü. Gürer, "Kayıt dışı üretim yapan bu imalathanelerde kira, sigorta, vergi olmadığı için ve kullanılan malzemelerin denetlenmiş ve kontrol edilmiş malzemeler olmaması nedeniyle gerçek manada üretim yapan diğer imalathanelere göre ürünü daha ucuza mal etmeleri nedeniyle bir fiyat farkı ortaya çıkıyor. Baklavalarda fıstık görünümüne sahip olan; ama özünde onun yerini tutmayan malzemelerin kullanıldığı biliniyor" diye konuştu.

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