CHP'li Gürer'den Mecliste çilekli, domatesli toplantı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edilen domates ve çileğin iade edildiğini belirterek, "Kendi insanımıza 7 liraya yedirdiğimiz domatesin ihraç edilip geri gelmesi kabul edilebilir bir şey değil. İadeler konusunda alınması gereken tedbirler var." dedi.

Gürer, Mecliste, yanında getirdiği ramazan gıda paketi, bir miktar çilek ve domates ile basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ihraç ettiği yaş sebze meyvelerin iadelerinin son aylarda artmaya başladığını öne süren Gürer, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edilen domates ile Rusya'ya ihraç edilen çileğin çeşitli nedenlerle geri gönderildiğini anımsattı.

Rusya ve Ukrayna'da yapılan incelemelerde, Türkiye'den gönderilen ürünlerde "domates güvesi" adlı bir hastalığın tespit edildiğini belirten Gürer, aslında bu hastalığın ithal ürünlerde görüldüğünü ifade etti.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, bu hastalığa karşı önlem alındığını belirttiğini aktardı. Ömer Fethi Gürer, iadelerin artmasının, yeterince tedbir alınmadığını ortaya koyduğunu savundu.