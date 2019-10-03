CHP'li Gürer'den öğrenci affı teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci affı bekleyen gençler için verdikleri kanun teklifinin, akademik yılın başında bir an evvel çıkarılmasını istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılı ve akademik yılın başladığını anımsattı.

Yükseköğrenim kurumlarında disiplin suçu nedeniyle okuldan uzaklaştırılan gençler olduğunu belirten Gürer, sayıları bini bulan bu öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için bir kez daha af getirilmesi yönünde TBMM'ye bir kanun teklifi verdiğini söyledi.

Gürer, "Öğrenci affı bekleyen gençlerimiz için verdiğimiz kanun teklifinin, akademik yılın başında, bir an evvel görüşülüp çıkarılmasını talep ediyoruz. Çünkü günümüzde öğrenim, eğitim ve sınav kazanma zorluğu öğrenciler için büyük bir sıkıntı. Disiplin suçunun yanında çeşitli nedenlerle eğitimini bırakmak zorunda kalan öğrencilerimiz var. Af konusunun ele alınarak bu gençlerimizin eğitimlerine devam etmelerini arzu ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 2018 yılı itibarıyla 403 bin öğrencinin burs aldığına dikkati çeken Gürer, öğrenim kredisi kullanarak mezun olan öğrenci sayısının ise 350 bin olduğunu dile getirdi.