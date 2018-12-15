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CHP'li Gürer'den TBMM'de baretli tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda işçi bareti ve yeleğiyle kürsüye çıkarak, Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

CHP'li Gürer'den TBMM'de baretli tepki

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda işçi bareti ve yeleğiyle kürsüye çıkarak, Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Gürer, "Kamerayla izledikleri, öncü tren çıkardıkları yerde insanlar ölüyor. Bazen de özür dilemesini bilin, halka karşı doğru söylemeyi öğrenin" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerde söz alıp kürsüye işçi bareti ve yeleğiyle çıkan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işçileri selamlayarak, "Karayolları taşeronlaşmanın bu ülkedeki ilk adresidir. Karayolları'nda 40 bin çalışan işçi varken, 2005 yılında çalışan işçi sayısı 10 bine düşürüldü. Mücadeleyle, mahkemeyle haklarını arayan işçilere daha sonra söz verildi, 'Karayolları'nda taşeron yok' denildi, yine yapıldı. Karayolları'nda çalışan emekçiler başta olmak üzere kiralık araç şoförleri, toplum yararına çalışanlar, hastane bilgi işlemde çalışanlar, görüntülemede görev yapanlar, sağlıkta, milli eğitimde, ulaştırmada emeği gasbedilenler adına sesleniyorum; Verin bu emekçilerin haklarını" diye konuştu.
'BAZEN DE ÖZÜR DİLEMESİNİ BİLİN'
Önceki gün Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili de eleştirilerde bulunan Ömer Fethi Gürer, "Devlet Demiryolları'nın içini boşalttılar, kurumun ruhunu yok ederek. Bugüne kadar kaç insanın ölümünde vebaliniz var? Gelin, burada bunu anlatın, bu son kazayı da. Bir hafta önce KİT Komisyonu'nda TCDD Genel Müdürü'ne arkadaşlarımla birlikte eleştiriler getirdiğimizde bize dediler ki; 'Bu yüksek hızlı treni kameralarla izliyoruz, öncü tren çıkarıyoruz.' Kamerayla izledikleri, öncü tren çıkardıkları yerde insanlar ölüyor ve dün burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'Şunu yaptık, bunu yaptık' deme hakkını kendinde görüyor. Bazen de özür dilemesini bilin, halka karşı doğru söylemeyi öğrenin. Bu ülkenin insanı sizin yalanınızdan, algınızdan bıktı. Halka karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Gelin, iyi işlerinizi alkışlayalım ama işçiyi, emekçiyi sömürmekten vazgeçin" dedi.
Konuşmasının ardından yerine geçen Gürer'i, CHP milletvekilleri sarılarak ve öperek tebrik etti.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Gürer'den TBMM'de baretli tepkiCHP'li Gürer'den TBMM'de baretli tepkiCHP'li Gürer'den TBMM'de baretli tepkiCHP'li Gürer'den TBMM'de baretli tepki

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