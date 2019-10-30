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CHP'li Gürer'den, TBMM'de patatesli basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yanında getirdiği patateslerle kürsüye çıkarak, patates üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yanında getirdiği patateslerle kürsüye çıkarak, patates üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yanında getirdiği 8 çeşit patates ile basın toplantısı düzenledi. Çuvallarla getirdiği patateslerle kürsüye çıkan Gürer, üreticilerin sorunlarına dikkat çekti. Gürer, Türkiye'de kişi başına patates tüketim miktarının 50 kilo civarında olduğunu, dünyada ise bu oranın 34 kiloyu bulduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Ülkemizde üretilen patatesin yüzde 56?sı yemeklik, yüzde 11?i sanayi, yüzde 11'i tohumluk, yüzde 5'i hayvan yemi, yüzde 2'si ihracat olarak değerlendirilirken, yüzde 15'lerde bir oran depoda çürümektedir. 2018 yılında 71 ilimizde patates üretimi gerçekleştirilmiş ve en fazla üretim yapan iller; Niğde, Konya, Afyon, İzmir, Kayseri, Nevşehir, Adana, Aksaray, Sivas ve Bolu illeri olmuştur. Tohumluk patateste tamamen yurt dışına bağlı durumdayız. En çok tohumluk Hollanda, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Danimarka ve İngiltere?den ithal edilmektedir. Ticari faaliyette patates tohumunun tamamı ithal edilmiş, ithal edilen tohumlardan elde edilen ürünlerin bir kısmı sertifikalandırılmaması nedeni ile sertifikalı tohum dağıtımı ve kullanımı da düşüktür."
'PATATES HALA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEPOLANMAKTADIR'
Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de 3 milyon ton yemeklik ve tohum ile 900 bin ton sanayilik patates hasadı beklendiğini bildirerek, "Geçtiğimiz yıl 'stokçu' diye üreticinin deposunu basan Ticaret Bakanlığı, bu yıl ortalarda yok. Tarım ve Orman Bakanlığı ise çözüm üretmemektedir. Üretici, borçları nedeni ile ürününü tarlada tüccara satmaya çalışmaktadır, ürün üreticide iken yurt dışı için teşvik sağlanmalıdır. Irak başta olmak üzere yurt dışı satış için çalışma yapılmalıdır. Geçmiş dönemlerde Suriye, Gürcistan, Arabistan, Dubai, Tunus gibi ülkelere satış yapılmıştır. 3 adet cips fabrikasının ülkemizden patates aldığı hesap edilirse bu yurt dışı satışta olumlu etki yapmaktadır" diye konuştu.
'TOHUMCULUK ÜRETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMALI'
Ömer Fethi Gürer, getirdiği patatesleri tek tek bıçakla kesip, cinsini anlatarak şunları söyledi:
"En çok patates üretimi yapılan Niğde?de bir tane bile patates entegre tesisi bulunmamaktadır. Üreticinin doğrudan büyük kentlerde satış yapması, bu dönem için tüketicinin ucuz ürün almasının yolu açılmalıdır. Bu yıl Niğde'de 840 bin ton üretim beklenmektedir. Kayıt dışı ile bu rakamın bir milyona ulaşması mümkündür. Ülkemizde bir tohumculuk üretim sisteminin oluşturulması, tohum üretimine yönelik alanlar belirlenmesi, tohumluk üretim alanlarında hastalık ve zararlılarla ilgili tahmini ve uyarı sisteminin geliştirilmesi ve laboratuvar alt yapısı oluşturulması da önem arz etmektedir."

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