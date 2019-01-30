CHP’li Gürkan’dan ‘Adrianoupolis’ tartışmalarına tepki

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için astırdığı ve ‘Adrianoupolis’ ibaresi nedeniyle tepkilere maruz kaldığı kutlama afişi tartışmalarına cevap verdi.

Edirne Kent Ormanı’nda bulunan restoranda konu ile ilgili basın açıklaması yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 kutlama mesajları ile ilgili tepkilere, “Herkes az veya çok bir eğitim almış insanlar. Biraz dil bilimini araştırırlarsa bunun böyle yazılması gerektiğini bileceklerdir” şeklinde yanıt verdi.

“Bazı meczupların ortaya attıkları ile üzülecek değiliz”

Gürkan, ‘Adrianoupolis’ ibaresi nedeniyle tepkilere maruz kaldığı kutlama afişleri sonrası yaşanan süreci anlatarak, “Kendini bilmezler, bazı zavallılar bir takım şeyler yazmışlar, onları çok önemsemiyorum ama Edirne’yi bilmeyenlerin, Edirne’nin coğrafi yapısı, tarihi kimliği, tarihsel geçmişi hakkında bilgi sahibi olmayan bazı meczupların ortaya attıkları ile üzülecek değiliz. Biz yine Yunanlılarla, Bulgarlarla iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bakın medyada ve sosyal medyada bu tür olumsuz haberlerin çıkması ile beraber geçtiğimiz hafta sonu, Edirne’de Bulgar ve Yunan turist neredeyse yok denecek kadar azdı. Buradan biraz esnaflarımıza da sitem etmek istiyorum. Belediye başkanınız bu mücadeleyi sizler için yapıyor. Buna en çok sahip çıkması gereken sizlersiniz” dedi.